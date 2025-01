DJナイトクラブ「エピカ・沖縄」は、SNS動画プロモーション企画、第1弾を発表。

エピカ・沖縄「SNS動画プロモーション企画第1弾」

DJナイトクラブ「エピカ・沖縄」は、SNS動画プロモーション企画、第1弾を発表します。

SNS動画プロモーション企画の第1弾として、高田 一司がプロデュースするJAPAN No.1 HIP HOP CLUB エピカ・沖縄で行われた、イエローバックス「Jungle 2」CLUB TOUR 2024 FINALのライブ映像を制作しました。

公開日: 2025年1月15日(水)

12月29日(日) ¥ellow Bucks 「Jungle 2」 CLUB TOUR 2024 FINAL

□CEO / PRODUCER

高田 一司 (takada katsuji)

高橋 良 (Ryo Takahashi)

〈実績〉

◯2024年、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』とのポップアップ・プレパーティーをDJ LEAD氏と共に開催。

○日本人ヒップホップアーティスト初の約6万人を動員した東京ドームソールドアウト公演『BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME』を成功させ解散した元『BAD HOP』メンバーとの業界では超異例のパーティー制作を実施。

BAD HOPメンバー8人と『Vacance』を共同開催。

○2023年、2024年、2年連続『AK-69』オフィシャル全国ツアー「AK-69 LIVE TOUR 2024-Enlightenment-」 全国唯一のクラブ会場として2年連続開催。

○元KANDYTOWN『KEIJU』の2024年東名阪神Zeppツアー唯一のクラブ会場での開催。

○2023年7月にスタートした、エピカにて毎週土曜日に開催される『THE WAVE』。

1,000人をアベレージで集客する日本No.1ヒップホップ、モンスターパーティーを『DJ DANBO』とプロデュース開催。

◯渋谷、道玄坂HIPHOPの聖地“HARLEM”にてDJ KOYA & DJ KANGOの2人で2001年にスタートし、 2019年に幕を閉じた伝説のモンスターイベント、『RED ZONE』を2024年10月12日にエピカ・沖縄にて5年ぶりに復活開催させ、1,200人の集客を収める。

◯世界的アーティストKOHHとして引退後、2年半の時を経て、チーム友達の楽曲で2024年彗星の様に現れた千葉雄喜をキャスティング制作。

更にクリエイティブディレクター高橋 良、世界的ビートメーカーKoshy、マネージャー庄司 俊平、YOUNG COCO、MaRI、SOCKSを迎え、9周年アニバーサリーパーティーとしてキャスティング制作。

◯2022年、2023年、2024年、エピカの7〜9周年アニバーサリーマンスリーパーティーの3年連続ヘッドライナーとしてOZworldを制作キャスティング。

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:00AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post イエローバックス「Jungle 2」 CLUB TOUR 2024 FINALを映像化!エピカ・沖縄「SNS動画プロモーション企画第1弾」 appeared first on Dtimes.