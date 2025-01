王者に輝いたのはNagi(U10)、HANA(U15)！キッズダンスバトル『NINJA』

キッズダンスバトル『NINJA』を2025年1月11日(土)に池袋サンシャイン噴水広場にて開催、U10部門はNagi、U15歳部門はHanaの2名が王者に輝きました。

■キッズダンスバトル『NINJA』とは

この大会は、世界最大級のダンス&パフォーマンス複合フェスティバル『SHIROFES.』内で2023年から誕生した人気コンテンツです。

10歳以下部門と15歳以下部門の2部門が開催され、優勝者はSHIROFES.へのシード権を獲得できます。

2025年最初の予選大会となった本大会は、北は北海道から、南は沖縄まで全37都道府県から全129名のダンサーが集まり激戦を繰り広げました。

過酷な予選、本戦を勝ち上がり見事王者に輝いたのは、U10部門はNagi(清水凪・9歳/神奈川)、U15歳部門はHana(伊藤花・14歳/東京)の2名。

2名は6月27日〜29日青森県弘前市で開催されるSHIROFES.内で行われる『NINJA』の決勝トーナメントに招待選手として出場します。

会場を埋め尽くした観客

■「SHIROFES.」とは

「SHIROFES.」は弘前城本丸を舞台に、2016年より毎年開催している世界最大級のダンス&パフォーマンス複合フェスティバルです。

世界最高峰のダンスの世界大会やエクストリームスポーツ界トップアスリートによるステージ、津軽三味線、津軽笛、ねぷた囃子の生演奏、地元高校生書道部による書道パフォーマンス、eスポーツコンテンツや地元アーティストによる音楽ライブなど、幅広く充実した内容で開催しています。

コロナ禍でも歩みを止めることなくオンラインでの開催や無観客での開催という形で継続し発信し続け、多くのファンを世界に作ってきました。

2021年11月には、文化庁・スポーツ庁・観光庁「スポーツ文化ツーリズムアワード2021」大賞を受賞、2022年3月には「ふるさとイベント大賞」優秀賞(一般財団法人地域活性化センター主催)にも選ばれました。

また、2023年4月に国土交通大臣賞となる手づくり郷土賞を受賞しました。

2024年で10周年を迎えます。

■主催

一般社団法人Performing Arts Community

<一般社団法人Performing Arts Communityとは>

ダンス・芸術舞踊に関する活動を日本に根付かせ、多くの人々に芸術舞踊に親しみ、理解を深めてもらうため発足した団体。

ダンサーに発表の場を作るという思いから始めた舞台公演やダンスフェスティバルなど弘前を中心に精力的に活動しています。

■メインスポンサー

SEIKO

