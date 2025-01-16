²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬°úÂà¤Ø¡¡33ºÐ¡¢¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤â
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÂè73Âå²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê33¡Ë¡áËÜÌ¾¿ùÌî¿¹Àµ»³¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¡¢°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡á¤¬½é¾ì½ê5ÆüÌÜ¤Î16Æü¡¢¸½Ìò°úÂà¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2¾ì½êÏ¢Â³Á´µÙÌÀ¤±¤Îº£¾ì½ê¤Ï4ÆüÌÜ¤Ë2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¿¶¡£5ÆüÌÜ¤òµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¤«¤é½øÆóÃÊ¤ËÅ¾Íî¤·¤Ê¤¬¤éÉü³è¤·¤¿¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤âÎÏ¿Ô¤¤¿¡£Í¥¾¡10ÅÙ¡£¿ÆÊý¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤ÎÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ï¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¡²£¹Ë¤Î°úÂà¤Ï2021Ç¯9·î¤ÎÇòË²°ÊÍè¡£½é¾ì½ê¸å¤ËÂç´ØË¾ºÎ¶¤¬²£¹Ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢1993Ç¯½Õ¾ì½ê¤Î½ì¤«¤éÂ³¤¤¤¿³°¹ñ½Ð¿È²£¹Ë¤¬ÈÖÉÕ¤«¤éÅÓÀä¤¨¡¢2003Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÄ«ÀÄÎ¶¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë5¿ÍÇÚ½Ð¤·¤¿¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È²£¹Ë¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÏºòÇ¯7·î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¸å¡¢Î¾É¨ÄË¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î°²½¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£±¦»Í¤Ä¤ÎÎÏ¶¯¤¤¼è¤ê¸ý¤ò¼è¤êÌá¤»¤º¡¢²£¹Ëºß°Ì¤Ï21¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêËÐÎ±³Ø¤·¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¹â¤«¤é´Ö³ÀÉô²°¤ËÆþÌç¤·¤¿¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï11Ç¯5·î¤Îµ»ÎÌ¿³ºº¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£