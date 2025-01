4K超高画質＋手ぶれ補正＋配線不要ドラレコ！MAXWIN『id-C5Pro』

バイク用品ブランドMAXWINは、4K+EIS(手ブレ補正)録画対応の最大9時間録画を可能にしたオールラウンド小型ドライブレコーダー『id-C5Pro』の購入者様限定特別キャンペーンを実施します。

MAXWIN『id-C5Pro』

バイク用品ブランドMAXWINは、4K+EIS(手ブレ補正)録画対応の最大9時間録画を可能にしたオールラウンド小型ドライブレコーダー『id-C5Pro』の購入者様限定特別キャンペーンを実施。

【キャンペーン概要】

同社の4K+EIS(手ブレ補正)録画対応の最大9時間録画を可能にしたオールラウンド小型ドライブレコーダー『id-C5Pro』を購入した方限定で、購入したショップに商品レビューを書いてMAXWINのホームページに愛車の写真を投稿すればAmazonギフト3,000円分プレゼント!

これからの購入でも問題ありません。

◆販売ショップ

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPFGSPVD

◆応募フォーム

https://maxwin.jp/id-c5pro-cp/

◆応募期間

2025年1月16日〜規定数に達するまで

◆Amazonギフトお届け方法

特典のお届けは毎月末の集計後、翌月末までにメールにてお送りします。

◆参加方法

1. お買上げになったショップの商品レビューに投稿してください。

※取付後の写真もお願いします。

2. 応募フォームに必要事項を記入してください。

※商品レビュー画面のスクリーンショットはお客様自身の投稿とわかるスクリーンショットを登録してください。

※取付写真はレビュー投稿時に使用いただきました画像を登録してください。

※ご投稿いただきました取付写真はMAXWINページ内にて紹介させていただく場合があります。

写真に個人情報がわかる内容が写っていた場合は紹介の際、写真に一部加工をさせていただきます。

【注意事項】

本キャンペーンは規定数に達した場合、予告なく終了となります。

予めご了承くださいませ。

本キャンペーンは対象商品をお買い求めいただきましたご本人様のみ有効です。

また、おひとり様1回までとさせていただきます。

日本国内在住の方に限らせていただきます。

応募内容に不備のある場合はデータの再送信、または特典を除外する可能性あります。

特典を受け取り出来るメールアドレスをご記載ください。

特典コードの変更や再発行はお受けいたしかねます。

