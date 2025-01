「鳥取」で丹精込めて育まれたさまざまな食材が楽しめる！リーベルホテル大阪『鳥取フェア2025』

「リーベルホテル大阪」は、2025年2月1日(土)から3月31日(月)まで、1F「Cafe & Bar LIBER」にて鳥取県のご協力のもと、鳥取和牛をメインに自然豊かな「鳥取」で丹精込めて育まれたさまざまな食材が楽しめる『鳥取フェア2025』を開催。

「リーベルホテル大阪」は、2025年2月1日(土)から3月31日(月)まで、1F「Cafe & Bar LIBER」にて鳥取県のご協力のもと、鳥取和牛をメインに自然豊かな「鳥取」で丹精込めて育まれたさまざまな食材が楽しめる『鳥取フェア2025』を開催します。

■「鳥取フェア2025」概要

「鳥取和牛」や、「とっとり琴浦グランサーモン」など鳥取県産の特産品をより多くの方に知ってもらいたいという思いを実現させるため、鳥取県とリーベルホテルの共同で実施するフェアも2024年で5回目。

「食パラダイス鳥取県」が育む海産物や農産物を、総料理長 芳村 元嗣がリーベルホテルでしか味わえない技巧を凝らしたメニューに仕上げ、よりお得にご賞味いただけるように特別価格で提供します。

■「鳥取フェア2025」メニュー詳細

ディナータイムは、しゃぶしゃぶ、ステーキセットまでバラエティ豊かに取り揃えました。

ストレスのない環境で育てられた「鳥取和牛」は、赤身と脂のバランスが絶妙です。

赤身は濃く、脂は上質。

とろけるような舌ざわりの鳥取和牛のおいしさを、特別価格で提供します。

また、ランチタイムやテイクアウトメニューとして、お気軽に楽しめるローストビーフ丼やスパイシーカレーも必見です。

≪ディナーメニュー≫

・鳥取和牛のしゃぶしゃぶセット(150g)

通常価格10,300円→特別価格8,000円

しゃぶしゃぶセットイメージ(2名分のイメージです)

・鳥取和牛のサーロインステーキ(150g)

通常価格8,600円→特別価格7,000円

・鳥取和牛のサーロインステーキ(200g)

通常価格11,000円→特別価格8,800円

サーロインステーキセット

・とっとり琴浦グランサーモン

北条ワインを使ったマルブリュールソースセット

通常価格3,800円→特別価格 3,000円

とっとり琴浦グランサーモン 北条ワインを使ったマルブリュールソースセット

≪ランチメニュー≫

・鳥取和牛のローストビーフ丼 80g

通常価格3,500円→特別価格2,450円

ブイヨンスープ/コーヒーor紅茶付き

ローストビーフ丼

≪テイクアウト≫

・鳥取和牛のビーフハンバーグサンドウィッチ&ポテトフライ 通常価格2,900円→特別価格2,000円

・鳥取和牛のスパイシーカレー 通常価格3,000円→特別価格2,100円

・鳥取和牛のローストビーフ丼 80g 通常価格3,500円→2,450円

ビーフハンバーグサンドウィッチ(テイクアウト)

スパイシーカレー(テイクアウト)

ローストビーフ丼(テイクアウト)

また、鳥取県産のお酒も各種取り揃えています。

≪アルコールドリンク≫ ※オプション

20世紀梨のお酒 稲田本店

倉吉 シェリーカスク 松井酒造

鳥取県 北条ワイン(赤・白)

【実施内容】

販売場所: 1F「Cafe & Bar LIBER」

提供期間: 2025年2月1日(土)〜3月31日(月)

価格 : 上記メニュー内容に記載

https://hotel-liber.jp/event/202502_tottorifair/

備考 : ※写真はイメージです。

※記載の料金はすべて消費税込みとなります。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により

予告なく変更になることがあります。

■『とっとリアル・パビリオン情報発信拠点』設置について

大阪・関西万博開催時には、国内外から多くのお客様の来訪が見込まれるため、万博開催を契機に鳥取県の魅力を発信するPRブースが設置されます。

最新の観光情報など鳥取県の魅力を身近に感じていただけます。

設置期間:2025年1月16日(木)〜3月31日(月)

設置場所:1階ロビー

展示内容:鳥取県の万博出展情報や県内の観光情報を発信

(パンフレット設置、ディスプレイによる動画放映)するほか、

週末等にはブース内で県産品等の販売を実施予定

■店舗概要

店舗名 : リーベルホテル大阪

1F 「Cafe & Bar LIBER」

所在地 : 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス: JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間: 11:30〜22:00(コース料理はL.O. 20:00)

