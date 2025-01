ダイヤルやタッチスクリーンを搭載！cocon「OMNI DIAL」

ワールド化成は、PC周辺デバイスの開発・展開するブランドcocon(ココン)から、スクリーンボタンと多機能ダイヤルを搭載した最新式の片手デバイス「OMNI DIAL」を2025年1月20日(月)から、Amazonより販売を開始します。

cocon「OMNI DIAL」

■OMNI DIAL

押して、回して、触れる。

直感的な操作、驚きの効率化。

OMNI DIAL

【特長】

OMNI DIALとは、スクリーンボタンと多機能ダイヤルによる直感的な操作が可能な左手デバイスです。

■用途に合わせて割り当て可能なコントロールキー

6つのタッチスクリーン、3つの物理ボタン、3つのダイヤルを塔載

■ダイヤルを押して回して自由自在

音量や明るさの数値調整を増減し、ズーム操作をスムーズに実行

ボタンのように押すことでミュートやオン / オフなどの切り替え操作にも対応

■主要なソフトウェアに対応

Excel / PowerPoint / Word / Photoshop / Illustrator / Premiere Pro / After Effects / Discord / OBS Studio など

カラーは、OMNI DIAL[BLACK]、OMNI DIAL[WHITE]の2色展開。

【製品概要】

サイズ :131mm×80mm×56mm※ダイヤル除く

重量 :133g

カラー :ブラック、ホワイト

保証期間:1年間

価格 :オープン価格

【同梱物】

OMNI DIAL[同梱物]

・OMNI DIAL

・滑り止め付きスタンド

・USB-Cケーブル(1.5m)

・説明書(日本語・英語対応)

Amazon販売ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQTFXRDC

■OMNI DIAL発売記念、特別コラボ販売

OMNI DIAL数量限定コラボ販売

OMNI DIALの発売記念として、ストリーマーのふぇに男、こよいはる(敬称略)の2名とcoconの数量限定特典付きコラボ販売を実施します。

【商品内容】

・OMNI DIAL

・オリジナルアクリルスタンド(75mm×75mm)1個

・直筆サイン入りチェキ1枚

発売日:2025年1月20(月) 20:00〜

価格 :16,000円(税込)

※1月22日(水)から順次発送予定

【販売ページ】

・ふぇに男

https://shop.jow-game.jp/shopdetail/000000000037

・こよいはる

https://shop.jow-game.jp/shopdetail/000000000051

■ふぇに男

■こよいはる

