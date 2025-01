北川景子、ジュエリーを優美に纏い魅了！ミキモト「Bow Charm」

ミキモトは、2025年1月16日(木)より、新作コレクション「Bow Charm」を身に纏う女優・北川景子さんのビジュアルとショートムービーを公開します。

ミキモトは、2025年1月16日(木)より、新作コレクション「Bow Charm」を身に纏う女優・北川景子さんのビジュアルとショートムービーを公開。

新作コレクション「Bow Charm」はあえてフラットかつシャープにデザインしたリボンモチーフの、愛らしくも凛々しい存在感が魅力のネックレス。

たおやかさと強さを併せ持つ北川さんがその魅力を美しく体現しています。

さらに、ミキモトのアイコニックなコレクション「M Signature」と「V Code」を重ねづけしたビジュアルに加え、ハイジュエリーコレクション「The Bows」を纏ったビジュアルも公開しました。

【北川景子さん出演 ショートムービー】

ショートムービーではミキモトのジュエリーを纏う北川景子さんの複数のスタイリングを公開。

【北川景子さんコメント】

普段からミキモトのジュエリーを愛用されている北川さん。

ジュエリーを身に着けるシーンやその想いについて、ご本人にお話を伺いました。

Q. ミキモトのジュエリーにどんな魅力を感じていますか?

ミキモトのジュエリーは上質で美しく、身につけた時に自分自身のステージが上がるような自信を与えてくれるのが魅力です。

エレガントなデザインから、モードでエッジがきいたものまでバリエーションが豊かなところも魅力で、同じシリーズで合わせてももちろんバッチリ決まるし、違うシリーズのものと合わせてもハマるので何通りも楽しめると思います。

私は少しずつ、一つの作品が終わった時や子どもの誕生日など、節目のタイミングでなんだかんだと理由をつけて集めています。

次は何を狙おうかなと考えたり、一つ一つ集めていく喜び、眺めて幸せになる瞬間、全てがミキモトのジュエリーの魅力です。

Q. 普段、ミキモトのジュエリーをどのようなシーンで身につけますか?

特別な日にはもちろん、デイリーにも自然に馴染むので、様々なシーンで愛用しています。

昨年は娘の入園式や始業式など、特別な場面ではブローチをつける機会が多かったです。

登降園にはさりげないベビーパールのピアス、仕事の打ち合わせや、初顔合わせなどの気合いを入れたい、力を借りたい時はステーションネックレスを使うことが多いです。

身につけているだけで自然と自信と落ち着きを与えてくれる、私の日常に欠かせない存在です。

【商品情報】

Bow Charm(ボウ チャーム)

ネックレス

¥1,540,000(税込)

アコヤ真珠・ダイアモンド・WGK18製

※ビジュアルで着用のリング、ピアスは参考商品

ネックレス

M Signature(M シグネチャー)

リング

¥1,430,000(税込)

アコヤ真珠・ダイアモンド・YGK18製

リング

M Signature(M シグネチャー)

ペンダント

¥935,000(税込)

アコヤ真珠・ダイアモンド・YGK18製

ペンダント

V Code(V コード)

ペンダント

¥825,000(税込)

アコヤ真珠・ダイアモンド・YGK18製

ペンダント

V Code(V コード)

ピアス

¥935,000(税込)

アコヤ真珠・ダイアモンド・YGK18製

ピアス

The Bows(ザ ボウズ)

ネックレス

¥82,500,000

コンクパール・ダイアモンド・WGK18製

ネックレス

The Bows(ザ ボウズ)

ピアス

¥16,500,000

コンクパール・ダイアモンド・WGK18製

ピアス

