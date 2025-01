マーキュリアインベストメントと芝浦工業大学は、MICが運営するファンドの投資先企業であるJX金属プレシジョンテクノロジーが芝浦工業大学との共同研究を開始しました。

マーキュリアインベストメント/芝浦工業大学「共同研究」

マーキュリアインベストメントと芝浦工業大学は、MICが運営するファンドの投資先企業であるJX金属プレシジョンテクノロジーが芝浦工業大学との共同研究を開始。

この共同研究は、2024年3月12日にお知らせしましたMICと芝浦工業大学との包括連携*を活用したものであり、投資先企業の技術力の向上を目指した取り組みです。

【芝浦工業大学の概要】

大学名 : 芝浦工業大学

所在地 : 東京都江東区豊洲3丁目7番5号

代表者 : 学長 山田 純

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 投資先企業の技術力の向上を目指した取り組み!マーキュリアインベストメント/芝浦工業大学「共同研究」 appeared first on Dtimes.