地元の風情とお酒の魅力を味わう！近江鉄道「地酒電車 甲賀版 運行決定」

近江鉄道 地酒電車 甲賀版 運行決定。

甲賀市の9つの蔵元が誇る地酒を列車内で堪能しながら、信楽高原鐵道や水口エリアの散策も楽しめる、一日限定の特別ツアーです。

地元の風情とお酒の魅力を味わう贅沢な旅を楽しめます。

近江鉄道「地酒電車 甲賀版 運行決定」

■ツアー詳細

・運行日:2025年2月11日(火)

・料金:おひとり様 5,000円(税込)

(地酒電車・飲み放題、地酒、お弁当、信楽高原鐵道、軽食、水口資料館、

甲賀市内の酒蔵9蔵のうちいずれかのお酒720ml×1本のお土産付き!!)

・定員:大人70名限定

・最少催行人数 1名

・添乗員付き

・旅行傷害保険は含まれません。

別途要500円(税込)

<スケジュール>

(10:10) ホーム集合 JR貴生川駅ホーム(信楽高原鐵道)…信楽駅…信楽散策…信楽駅

(10:24) 貴生川駅発

(10:48) 水口城南駅着(近江鉄道)

(11:54) 【ガイド案内付き】水口城資料館

(12:17) 美冨久酒造・蔵見学(軽食)

(12:33) 人まち交流館

【地酒電車乗車】地酒飲み放題&オリジナルお弁当付き

(14:33) 近江鉄道水口石橋駅発…貴生川…日野…(15:45) 貴生川駅着

近江鉄道地酒電車車内

■参加9蔵元

・美冨久酒造 代表銘柄:美冨久(みふく)・三連星(さんれんせい)

・笑四季酒造 代表銘柄:笑四季(えみしき)

・藤本酒造 代表銘柄:神開(しんかい)

・西田酒造 代表銘柄:酔小町(よいこまち)

・滋賀酒造 代表銘柄:貴生娘(きぶむすめ)

・安井酒造場 代表銘柄:初桜(はつさくら)

・田中酒造 代表銘柄:春乃峰(はるのみね)

・望月酒造 代表銘柄:寿々兜(すずかぶと)

・瀬古酒造 代表銘柄:忍者(にんじゃ)

美冨久酒造

美冨久酒造

■案内

・出発日の前日より起算して、10日前よりキャンセル料が発生します。

・バスなど交通機関の都合・天候・現地事情により、旅程などが変更になる場合があります。

・お客さまからお預かりする個人情報につきましては、同社個人情報保護方針に則り厳正に取り扱います。

・写真は、すべてイメージです。

・この企画は近江トラベル株式会社の募集型企画旅行に適用させていただきます。

■お申込みについて

WEB(クレジット決済のみ)よりお申込みを受け付けます。

※お電話ではお申込みを受け付けておりません。

※先着順となります。

