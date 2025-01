愛犬と一緒におでかけ・お買物ができる3日間！コピス吉祥寺『フユイヌマルシェ 2025』

コピス吉祥寺は、2025年1月24日(金)〜1月26日(日)の3日間、『フユイヌマルシェ 2025』を開催します。

コピス吉祥寺『フユイヌマルシェ 2025』

コピス吉祥寺は、2025年1月24日(金)〜1月26日(日)の3日間、『フユイヌマルシェ 2025』を開催。

このイベントは2022年より毎年開催しており、たくさんの愛犬家の方に好評を得ています2024年4回目の開催となる「フユイヌマルシェ2025」は、メイン会場となる屋外スペースのGREENING広場で、約20店舗のドッグトレンド最前線の商品が集まるマルシェを開催。

1階コンコースやペニーレーンでも、わんこ好きの心を掴むグッズを集めたフユイヌ・ミニマルシェをおこないます。

館内ではわんこと入れるエリア『わんこウェルカムエリア』を拡大。

コピス吉祥寺の各所でわんこと一緒にお買物を楽しめる3日間です。

■フユイヌマルシェ・メイン会場(A館3階GREENING広場)

メイン会場となるA館3階GREENING広場では、かわいいわんこのグッズやお洋服、健康を第一に考えられたこだわりの食事メニュー、今日の想い出にお友達のわんちゃんと一緒に撮影できるフォトスポットなど愛犬と楽しめるお店やスポットが盛りだくさん!

店舗イメージ画像1

画像左から:Hannah・tanu maison(タヌメゾン)・

THE HOUSE OF HOUNDS by fafa・brand new planet

【Hannah】

愛犬のハナがイメージモデルのオリジナルブランド。

新作のかわいいお洋服や新年らしいカチューシャやバレッタを販売します。

【tanu maison(タヌメゾン)】

アパレルで働いていたオシャレ大好きな2人が、デザインと機能性にこだわったハンドメイド商品やセレクト商品を販売しています。

【THE HOUSE OF HOUNDS by fafa】

子供服ブランドfafaが、家族みんなでリンクコーデが楽しめるファッショナブルなワンちゃん用品を用意されています。

【brand new planet】

人と動物がよりよく暮らせる社会を目指し立ち上げたブランドです。

カラフルリードなどお散歩が楽しくなるグッズがたくさん。

店舗イメージ画像2

画像左から:Rocofu・いぬのおやつISHIDA SHOTEN・with dogapparel・花と、犬

【Rocofu】

本当に愛犬に良い安全安心な自家製ジャーキーや、ヨーロッパ直輸入のカラフルでかわいいグッズのお店です。

【いぬのおやつISHIDA SHOTEN】 ※24日のみ

完全無添加、国産原料、手作りペットのおやつ屋さん。

人が食べてもおいしい!と思える鮮度のお魚をジャーキーにしています。

【with dogapparel】 ※25日のみ

シンプルで洗練されたデザインで素材にこだわったリンクコーデで飼い主と愛犬が共に楽しめる体験を創造しています。

【花と、犬】 ※26日のみ

絵のようにお部屋に飾りたくなる写真を、屋外移動スタジオで撮影します。

〇キッチンワゴンでは手作りのペットフードや飼い主様も喜ぶおいしいごはんが勢ぞろい。

【手作りペットフード もぐもぐ&蓮の葉table】(ワンちゃん/飼い主様用)

無添加・無着色・無香料、グレインフリーの完全手作り食の「もぐもぐ」のペットフードと特別感のあるスープや焼き菓子など、蓮の葉tableの特別な【ごちそう手作りごはん】でわんこと一緒にごはんの時間を楽しめます。

手作りペットフード もぐもぐ&蓮の葉table

【CoCo Gourmet(ココグルメ)】(ワンちゃん用)

総合栄養食基準の獣医師監修の国産手作りドッグフードを販売。

私たちが食べるものと同じ新鮮な国産のお肉とお魚、野菜のみを使った愛犬の為の家庭でつくる「手づくりごはん」を楽しめます。

CoCo Gourmet(ココグルメ)

【ハタコーヒースタンド】(飼い主様用)

自家製焙煎にこだわり、心をこめて、至福の一杯を。

東京牛乳を使用したリッチなカフェラテを楽しめます。

ハタコーヒースタンド

〇愛犬と一緒に。

お友達のわんちゃんと一緒に撮影できるフォトスポットが2024年も登場!

A館3階GREENING広場には、わんちゃん用のフォトスポットが登場。

愛犬の写真はもちろん、お友達のわんちゃんや、わんちゃんのお友達とも一緒に!ぜひ素敵な写真を撮影してください。

こちらで撮影いただいた写真は、#フユイヌマルシェ2025をつけてSNSにアップしてください。

フォトスポットイメージ

■フユイヌ・ミニマルシェ(A館1階コンコース・ペニーレーン)

A館1階コンコースとペニーレーンでは、フユイヌ・ミニマルシェを開催。

わんこのアパレルやグッズ、アートなどわんこ好きの心を掴む商品が揃います。

ペニーレーン・コンコース出店イメージ画像

画像左から:MARQUEES・アトリエ正樹・Kodomoparadis・HYGGELE

【MARQUEES】

大切なペットの似顔絵をチョークアートで描きます。

心を込めて描きますので注文から1ヵ月ほどかかります。

【アトリエ正樹】

極厚の栃木レザーのキーホルダーをカプセルトイで販売!

手作業で強靭な作りになっていますので、お散歩などにもばっちり。

【Kodomoparadis】 ※24日のみ

大人から赤ちゃんまで、飼い主家族とわんちゃんが一緒に着られるお揃いのデザインのTシャツやスウェットが楽しめます。

【HYGGELE】 ※24日のみ

ファッション性に富み、実用的で着れば心まで温まるような犬のためのニットウェアを販売します。

■わんこウェルカムエリア(コピス吉祥寺館内)

3日間限定で、コピス吉祥寺館内、一部店舗が「わんこウェルカムエリア」となります。

「わんこウェルカムエリア」とは、通常営業時、コピス吉祥寺はペットの顔含む全身が出ないキャリーバッグやペットカートを利用いただいての入館をお願いしていますが、この3日間のみ、(1)キャリーバッグやペットカートから顔が出ていてもOK (2)抱っこでの入店OK (3)リードを着用で歩行OK/抱っこでの入店OK なエリアや店舗のことです。

愛犬と一緒にお買物を楽しむ体験をぜひ満喫してください。

わんこウェルカムエリアには下記のデザインのPOPを掲出しています。

POPの下部に詳細の条件が記載していますので、確認してください。

入店OK POP

こちらの目印を見つけたらわんこと一緒にお買物ができる店舗となります。

※POPの画像は変更になる場合があります。

〇わんこウェルカムエリア/店舗表

(1)キャリーバッグやペットカートから顔が出ていてもOK

(2)抱っこでの入店OK

(3)リードを着用で歩行OK/抱っこでの入店OK(マナーパンツやマナーベルトの着用を推奨)

【A館1階】

店名 :BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS、DIESEL、買取専門店大吉

入店条件:(1)キャリーバッグやペットカートから顔が出ていてもOK

【B館1階】

店名 :UNITED ARROWS green label relaxing、IL BISONTE、CAMPER、

Little Garden by Shower Party、あしながおじさん

入店条件:(1)キャリーバッグやペットカートから顔が出ていてもOK

店名 :PLST

入店条件:(3)リードを着用で歩行OK/抱っこでの入店OK

【A館2階】

店名 :HMV record shop、Wattmann Camera

入店条件:(3)リードを着用で歩行OK/抱っこでの入店OK

店名 :サンキューマート、go slow caravan

入店条件:(1)キャリーバッグやペットカートから顔が出ていてもOK

【B館2階】

店名 :BANANA REPUBLIC、SPECS、Thingsly

入店条件:(1)キャリーバッグやペットカートから顔が出ていてもOK

店名 :14+

入店条件:(3)リードを着用で歩行OK/抱っこでの入店OK

【A館3階】

店名 :unico

入店条件:(1)キャリーバッグやペットカートから顔が出ていてもOK

店名 :MOMO natural、ザ・シーズン、vote for by sisam FAIR TRADE

入店条件:(3)リードを着用で歩行OK/抱っこでの入店OK

【B館3階】

店名 :KIMIHOME、room&room、LIVING HOUSE.、ママのリフォーム

入店条件:(1)キャリーバッグやペットカートから顔が出ていてもOK

店名 :foranew

入店条件:(2)抱っこでの入店OK

店名 :bonraspail

入店条件:(3)リードを着用で歩行OK/抱っこでの入店OK

【A館4階】

店名 :JOKER

入店条件:(3)リードを着用で歩行OK/抱っこでの入店OK

【B館4階】

店名 :石井スポーツ

入店条件:(1)キャリーバッグやペットカートから顔が出ていてもOK

【A館5階】

店名 :シルバニアファミリー森のお家/ジグソーパズルのお店マスターピース、

レガロススタイルキッズ

入店条件:(1)キャリーバッグやペットカートから顔が出ていてもOK

店名 :Angel Star

入店条件:(2)抱っこでの入店OK

3日間限定で、A館エレベーター(ペット同伴優先エレベーター)に加え、B館エレベーターも1台ペット同伴優先エレベーターが登場します。

POPの記載に沿って乗降ください。

A館地下1階レストラン街は同伴禁止となります。

館内での歩行はマナーパンツ、マナーベルトの着用のご協力をお願いします。

※上記わんこウェルカムエリア表に記載のない店舗及びフロアは、通常ルール(バッグまたはカート等に全身を完全に納める)での利用、もしくは入店不可となります。

飲食店舗、サービス店舗等、一部店舗は入店禁止となりますのでご了承ください。

●コピス吉祥寺の通常営業時のペット同伴ルールは以下内容となります。

・コピス館内では、ペットの、顔を含む全身が出ないタイプのお手持ちのキャリーバッグやペットカートなどを利用ください。

・A館地下1階レストラン街は同伴禁止とさせていただきます。

その他店舗への同伴については、各店舗スタッフへお尋ねください。

・お車でお越しのお客様は、ペットの顔を含む全身が出ないタイプのお手持ちのキャリーバッグやペットカートなどを利用の上、A館エレベーター(ペット同伴優先エレベーター)を利用ください。

・館内トイレに、ペットの排泄物等を流さないようお願いします。

■コピス吉祥寺館内でもわんこが喜ぶグッズが勢ぞろい!

【A館2階 go slow caravan】

目を引く総柄×ゴブラン織り生地で唯一無二なジャケットです。

分厚すぎない生地感で、夏以外の3シーズンに活躍してくれるナイスアイテムです☆

goslowcaravan

【A館2階 tutuanna GRANDE】

大人気のアニマルソックス。

シンプルワンポイントの物から様々なわんこモチーフの靴下を用意しています!

tutuanna GRANDE

【A館4階 JOKER】

1/25(土)〜26(日) 期間限定でオリジナルグッズ受注会開催!

スマホのお写真から愛犬のグッズをお作りします!

JOKER

【A館6階 キャラパーク吉祥寺】

ひざわんこのぬいぐるみ。

こいぬのような程よい重さでおひざに乗せるとほっこりなごみます。

キャラパーク吉祥寺

【B館6階/7階 ジュンク堂書店】

飼い主さんはもちろん、それ以外のお客様にも見て楽しめる犬の書籍を用意されています。

ジュンク堂書店

◆イベント開催概要

・名称 :フユイヌマルシェ 2025

・開催日時:2025年1月24日(金)〜2025年1月26日(日) 10:00〜16:00

・開催場所:コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料 :無料※別途参加費が必要なイベントもあります。

・主催 :コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/

※イベントの詳細は随時コピス吉祥寺HPで確認してください。

※雨天決行、荒天中止します。

(1階ペニーレーンは雨天中止です。

)

※ペットによる器物破損、損害、クレーム、トラベルに関しては、飼い主様の責任において処理、ご対応ください。

※イベント期間中は、通常より多くのペット同伴での入館・入店が予想されますので、予めご了承ください。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合があります。

※画像はイメージです。

※掲載内容は、変更となる場合があります。

■コピス吉祥寺施設概要

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。

』(GREENING=生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをたくさん用意しています。

(1) 施設名称 コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2) 所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3) 交通 JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4) 建築概要 延床面積 約46,000m2

建物規模 A棟 地下1階・地上7階、B棟 地下1階・地上9階

(5) 駐車場 100台

(6) webサイト https://www.coppice.jp/

コピス 吉祥寺 アクセス MAP

コピス 吉祥寺 外観

A館 3階屋外スペース「 GREENING 広場」

