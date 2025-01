中島健人が1stアルバム『N / bias』通常盤に収録されている「迷夢」(よみ:めいむ)のMVが公開された。アルバム『N / bias』の10曲目にはアルバムエンディングとして、形態ごとに別の楽曲が収録されている。それぞれ『N / bias』の制作過程で見つけだされた“中島健人”を異なる3つの側面から描いた楽曲となっており、「迷夢」は通常盤に収録され“未知”を表現している。

発売日:2024年12月25日(水)予約:https://KentoNakajima.lnk.to/N_bias_CD「ピカレスク」先行配信:https://KentoNakajima.lnk.to/Picaresque「jealous」先行配信:https://smej.lnk.to/jealous■初回限定盤A=豪華盤:パッケージ充実仕様品番: SECN-0001~0003 (CD+BD+PHOTO BOOK)/SECN-0004~0006 (CD+DVD+PHOTO BOOK)価格: 7,150円(税込)- Track List -01. N / o’clock(作詞:R. Tyler 作曲:Andreas Ohrn / Atsushi Shimada 編曲:Atsushi Shimada)02.ピカレスク(作詞:Kento Nakajima 作曲:Nas1ra / PsyQs 編曲:CHOKKAKU / PsyQs)03. 黄昏てゆく夜に [Provided by tonun](作詞・作曲:tonun 編曲:Masayuki Iwata)04. Dance on the floor [Produced by DONGURIZU](作詞・作曲・編曲:DONGURIZU)05. Scene29(作詞・作曲:Kento Nakajima 編曲:muppi)06. Unite(作詞:Kento Nakajima 作曲:Justin Reinstein 編曲:muppi)07. jealous(作詞:Kento Nakajima / R. Tyler 作曲:Albin Nordqvist / Susumu Kawaguchi編曲:Susumu Kawaguchi / Makura)08. Raise Your Light(作詞 : Mazik / MONJOE 作曲・編曲 : MONJOE, HÖMiE)09. Bye Bye Me [Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)](作詞:JUN (Blue Vintage) / Satoru Kurihara (Jazzin’park) / 作曲・編曲:☆Taku Takahashi)10. Heartbeats(作詞:R.Tyler 作曲:Tommy Clint / Susumu Kawaguchi / Atsushi Shimada 編曲:Makura)★Bonus Track11. CANDY -Can U be my BABY- (New Vocal Mix 2024)(作詞:Kento Nakajima 作曲:Samuel Waermoe 編曲:Ikuta Machine)- Movie -「ピカレスク」Music Video「ピカレスク」Music Video MAKING SCENE※BDとDVDの内容は同一- Photo Book -豪華上製本フォトブック(80ページ)- 封入特典物-中島健人メッセージカードJoker card「N」Body Sticker■初回限定盤B=豪華盤:映像充実仕様品番: SECN-0007~8 (CD+BD) / SECN-0009~10 (CD+DVD)価格: 4,950円(税込)- Track List -01. N / o’clock02.ピカレスク03. 黄昏てゆく夜に [Provided by tonun]04. Dance on the floor [Produced by DONGURIZU]05. Scene2906. Unite07. jealous08. Raise Your Light09. Bye Bye Me [Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)]10. Nocturne★Bonus Track11. ROSSO (English ver.)(作詞:Kento Nakajima 作曲・編曲・英語詞:浪岡真太郎 (Penthouse)- Movie -総尺85分を超えるスペシャルヴォリューム映像集「jealous」 Music Video「jealous」 Music Video MAKING SCENEN/ bias RECORDING SCENESpecial Bonus Movie-朝日を見に行こう-※BD・DVDの内容は同一- 封入特典物-Joker card■通常盤(CD)=楽曲充実盤品番: SECN-0011価格: 3,300円(税込)- Track List -01. N / o’clock02.ピカレスク03. 黄昏てゆく夜に [Provided by tonun]04. Dance on the floor [Produced by DONGURIZU]05. Scene2906. Unite07. jealous08. Raise Your Light09. Bye Bye Me [Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)]10. 迷夢★Bonus Track11.THE CODE(Huluオリジナル「コンコルディア」CHEERING SONG)(作詞・作曲:Kento Nakajima 編曲:MONJOE / Kento Nakajima)12.ヒトゴト(テレ東系ドラマ「しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜」主題歌アルバムver.)(作詞:Nas1ra / Kento Nakajima 作曲:Nas1ra 編曲:Makura)- 封入特典物-Joker card・外付け先着特典: 「N / bias」オリジナルフォトカード:3種(形態別)