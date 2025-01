フードパブリシスト高橋綾子が2025年に注目！ 羊肉がおいしいビストロのラム肉ハンバーガー

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。フードパブリシスト高橋綾子さんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

フードパブリシストの高橋綾子さんがおすすめするお店とは?

教えてくれる人

高橋 綾子

フードパブリシスト。国内外ファッションブランドのプレスとして従事した中で肥えた“食”へのこだわりは、その後の素晴らしい人々との出会いと相まっていつしか人生そのものに。その間に培った食のデータと人脈を武器に“喜ばれるレストラン”の発掘に勤しむ日々。おいしいものしか喉を通らない不思議体質。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「シノワズリ372」「マージ」「Siamo noi」です

キャビアバーガー 出典:中目のやっこさんさん

「シノワズリ372」は、人気絶頂「レンゲ」の西岡シェフの新店舗なので、ワクワクしかありません。1回転目はコース料理を提供。「キャビアバーガー」や「前菜8種」「フカヒレステーキ」など銀座時代のショートバージョンですが、2回転目に新宿3丁目時代を思い出すアラカルトが追加できるのです! メニューに書かれた店名の意味を読むと納得、おいしさも倍増します!

<店舗情報>◆シノワズリ372住所 : 東京都中央区築地2-8-2TEL : 03-6260-4841

「マージ」は、柴田シェフが「ラ クレリエール」を閉めて3月に青山にオープンするお店です。充電期間中に国内外を視察されていて、修業された柴田シェフがどんな料理を作るのか、楽しみでなりません。

そして、16年の歴史に幕を閉じた「mondo」の宮木シェフが、2月に同じ場所でオープンするのが「Siamo noi」。宮木シェフはじめスタッフがあちこちで修業したり、シェフ仲間の店や系列店でコラボしたりして腕に磨きをかけています。オープンキッチンになるという噂なので、宮木シェフのテクニックを目の当たりにできるのもうれしい。オープンが待ち遠しくてなりません。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「ヒツジパブリック」の「ラムと揚げ茄子のアリッサバーガー」1,760円です

ラムと揚げ茄子のアリッサバーガー(シングル) 写真:お店から

2024年12月にオープンした「ヒツジパブリック」は、今間違いなく輝いている米澤シェフと「羊サンライズ」で羊肉のおいしさを全国に広めた関澤さん率いる「シープフリークス」がタッグを組んだビストロです。羊がまたくるんじゃないかなと思うことと、ハンバーガーを楽しくする天才、米澤シェフのラムバーガーはぜひ食べてみたいです。

<店舗情報>◆ヒツジパブリック住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー B2FTEL : 050-5595-3437

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:高橋綾子、食べログマガジン編集部

