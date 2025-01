PLANTは、SUPER CENTER PLANT店内の直営オリジナルハンバーガーショップJJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)全11店舗にて2025年1月25日(土)〜2月2日(日)の期間限定・数量限定で「アトランサーモンバーガー半額キャンペーン」を開催します。

JJ BURGER「アトランサーモンバーガー半額キャンペーン」

PLANTは、SUPER CENTER PLANT店内の直営オリジナルハンバーガーショップJJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)全11店舗にて2025年1月25日(土)〜2月2日(日)の期間限定・数量限定で「アトランサーモンバーガー半額キャンペーン」を開催。

お刺身でもおいしいアトランティックサーモンを粗挽きの生パン粉で店内仕込みし、さらにオリジナルのタルタルソースを合わせた「アトランサーモンバーガー」は、昨年開催した『JJ推しバーガーグランプリ2024』のお客様投票にてチーズバーガーに次ぐ第2位に選ばれた人気商品であり、このおいしさを、もっと多くの方に知ってもらうため、通常価格650円(税込)のところ、期間限定・数量限定で半額の325円(税込)にて提供します。

なお、キャンペーン期間中は混雑が予想されますので、事前に注文・支払いができるモバイルオーダーの利用がおすすめです。

※モバイルオーダーの利用にはPLANTアプリのダウンロード、ならびにPLANT Payの会員登録が必要です

モバイルオーダーの案内

【キャンペーン概要】

■キャンペーン期間・営業時間

2025年1月25日(土)〜2月2日(日) 毎日10時〜19時まで営業

■限定数

●平日80個・土日160個

黒部店・津幡店・川北店・坂井店・清水店・伊賀店・高島店・木津川店・出雲店

●平日80個・土日200個

大玉店・瑞穂店

※お1家族様2個(1オーダーにつき2個)まで。

※毎日無くなり次第終了。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 毎日数量限定!JJ BURGER「アトランサーモンバーガー半額キャンペーン」 appeared first on Dtimes.