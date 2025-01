バルセロナはオランダ代表MFの売却を検討している。



『El Nacional』によると、ACミランは今冬の移籍市場でバルセロナに所属する27歳のオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングの獲得を検討しているという。



2019年7月に7500万ユーロの移籍金でアヤックスからバルセロナに完全移籍を果たすと、加入以降は主力として活躍。しかし近年は序列を落としつつあり、今季もラ・リーガでの先発出場はわずかに1試合と出場機会が限定的に。移籍市場が開く度に移籍の噂が飛び交うなど売却の可能性も伝えられている。





An unforgettable night for Ajax #OTD in 2019 at the Bernabéu...



Ziyech

Neres

Tadić

Asensio

Schöne @AFCAjax | #UCL pic.twitter.com/FNwSvNPLU4