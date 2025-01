ブライトンは今冬守備陣強化を図るようだ。



マイク・キーガン氏によると、ブライトンは今冬の移籍市場でチェルシーに所属する27歳DFトシン・アダラビオヨの獲得を目指すという。



マンチェスター・シティの下部組織出身であるアダラビオヨは同クラブの主力には定着できず、これまでウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンやブラックバーンへレンタル移籍を経験。しかし2020年10月にフラムへ完全移籍を果たすと、フラムでは公式戦通算132試合に出場し、5ゴールを記録するなど守備の要として活躍。今夏の移籍市場ではフラムとの契約満了に伴い、フリーでチェルシーへの完全移籍を決断していた。





Tosin's first goal yesterday to break the deadlock. #CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/cRARW9K7lG