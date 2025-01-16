1月23日発売『SYNDUALITY Echo of Ada』のストーリートレーラーが公開！ 製品版の内容に触れるスペシャル番組もアーカイブ公開中
バンダイナムコエンターテインメントより1月23日に発売となるエクストラクションシューターゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』（PlayStation5/Xbox series X|S/Steam）。発売を目前に控え、そのストーリートレーラーが公開となった。
※Steam版は1月24日発売
【1月23日発売】『SYNDUALITY Echo of Ada』 ストーリートレーラー：
https://youtu.be/j73BaffYCDo
トレーラーではテーマソング「Debris」にのせて、「アメイジア調査」を進行することで明らかになるエイダとアルバの物語の一部が紹介されている。
また、1月12日に配信された『SYNDUALITY Echo of Ada』スペシャル番組のアーカイブも公開中。製品版で実装される内容にも言及されている。
『SYNDUALITY Echo of Ada』発売直前！スペシャル配信番組：
https://www.youtube.com/live/g1tFeZko4io
●出演者（敬称略）
第一部：（17:00〜18:00）
Neco（キャラクターデザイン）
形部一平（メカデザイン）
二見P（ゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』プロデューサー）
MC
第二部：（19:00〜20:00）
石川由依（エイダ役）
古賀葵（ノワール・ミステル役）
波多野大（シナリオ）
二見P（ゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』プロデューサー）
松田P（アニメ『SYNDUALITY Noir』プロデューサー）
MC
なお、『SYNDUALITY Echo of Ada』の公式Discordサーバーでは「第6回 Discordユーザー限定先行体験会＆交流会」のスレッドが開設中。一足先に製品版のオンラインレイドやストーリーモードを体験したユーザーの生の声を聞くことができる。
「SYNDUALITY Echo of Ada」公式Discordサーバー：
https://discord.gg/XwSJ9akKdJ
(C)MAGUS / SYNDUALITY(TM)＆(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)