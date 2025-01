オリジナルクラフトビールと京食材イタリアン！イコン「PUB＆GRILL 7TAPS TAVERN」

イコンは2025年1月24日(金)、オールデイダイニング「PUB&GRILL 7TAPS TAVERN(セブンタップス タバン)」を京都駅ビル東ゾーン 1階にオープンします。

イコン「PUB&GRILL 7TAPS TAVERN」

所在地 : 京都市下京区烏丸通り塩小路下る東塩小路町901番

京都駅ビル 東ゾーン1階

電話番号 : 075-744-0267

定休日 : 無し

営業時間 : 11時〜24時(L.O. フード23時、ドリンク23時30分)

客単価 : ランチ=1,500円〜2,000円、ディナー=3,500円〜5,000円

店舗面積 : 77.38坪

席数 : 104席

■駅直結の好立地で、オリジナルクラフトビールや“枯山水”風スイーツを提供

「PUB&GRILL 7TAPS TAVERN」は、店舗オリジナルのクラフトビールとともに、京食材を使ったイタリアンやアート要素を盛り込んだスイーツを提供する新業態です。

ランチやカフェタイム、ディナー、バーなど、1日を通して様々なシーンで利用いただけるオールデイダイニングとして、利便性の良い京都駅ビルの東側にオープンします。

カウンターのタップでは、京都産麦芽を使い京都のブルワリーで醸造したIPA、ベルジャン・ホワイト、セッションペールエールのオリジナルクラフトビール(935円〜)3種類を含む、ビール7種類を用意。

フードは、京鴨のラグーと京水菜をのせた「ビスマルクピザ」(1,595円)、京鴨ロース肉に鴨のだしとマルサラ酒で作るソースで仕上げた「京鴨ロースのグリル」(2,750円)など京食材を使ったもののほか、高知の漁港から直送した新鮮な魚の「鮮魚のカルパッチョ」(1,540円)などをラインナップ。

「抹茶バスクチーズケーキ 枯山水」(1,320円)は、砂に見立てた粉砂糖をしいたプレートに、老舗茶屋「小原春香園」の抹茶を使用したバスクチーズケーキをのせたアート系スイーツです。

和のスイーツも用意

京都産麦芽、京都ブルワリーで製造した京都地ビール

■京都駅に食とアートを楽しめる新スポット誕生!

京都駅の東側は、京都市立芸術大学の移転や、アートミュージアム併設の複合施設が開業を予定するなど、京都市内の新たなアートの発信拠点として注目が高まっているエリアです。

そのエリアの玄関口に位置する同店は、食だけでなく、アートも楽しめるような仕掛けを用意されています。

京都美術工芸大学と産学連携を行い、店内に学生や講師が描いた作品のほか、伝統工芸品の京焼、清水焼を展示・販売します。

