新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援！東京経営サポーター「中小企業新事業進出補助金」相談受付

東京経営サポーターは、2025年公募開始予定の新設補助金である「中小企業新事業進出補助金」の相談受付を開始しました。

【中小企業新事業進出補助金の概要】

この補助金は、企業の成長・拡大を通した生産性向上や賃上げを促すために、中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援するものです。

・補助対象経費 :建物費、構築物費、機械装置・システム構築費 等

・補助対象者 :企業の成長・拡大に向けた

新規事業への挑戦を行う中小企業等

・補助上限 :従業員数20人以下 2,500万円(3,000万円)

従業員数21〜50人 4,000万円(5,000万円)

従業員数51〜100人 5,500万円(7,000万円)

従業員数101人以上 7,000万円(9,000万円)

※補助下限750万円

※()内は大幅賃上げ特例適用事業者

・補助率 :1/2

・補助事業実施期間:交付決定日から14か月以内

・補助事業の要件 :付加価値額や給与支給総額の増加等

【東京経営サポーターの支援内容】

この補助金は、事業再構築補助金の後継と予想されています。

東京経営サポーターは、事業再構築補助金の採択実績を多数有し、事業計画書の作成から申請手続きまで一貫した丁寧なサポートを提供しています。

設立11年で3,000社以上の補助金採択実績を持つ同社が、高い専門性で中小企業の挑戦を後押しします。

