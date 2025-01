東京経営サポーターは、2025年公募開始予定の新設補助金である「中小企業成長加速化補助金」の相談受付を開始しました。

東京経営サポーター「中小企業成長加速化補助金」

東京経営サポーターは、2025年公募開始予定の新設補助金である「中小企業成長加速化補助金」の相談受付を開始。

【中小企業成長加速化補助金の概要】

この補助金は、売上高100億円への飛躍的な成長を目指す中小企業の大胆な設備投資を支援する補助金です。

「工場、物流拠点などの新設・増築」「イノベーション創出に向けた設備の導入」「自動化による革新的な生産性向上」等に活用できます。

・補助対象経費 :建物費、機械装置等費、ソフトウェア費、外注費、

専門家経費

・補助対象者 :売上高100億円への飛躍的成長を目指す中小企業

・補助上限 :5億円

・補助率 :1/2

・補助事業実施期間:交付決定日から24か月以内

・補助事業の要件 :(1)投資額1億円以上

(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)

(2)「売上高100億円を目指す宣言」を行っていること(※)

(3)その他、賃上げ要件 など

・想定スケジュール

-2025年2月 「売上高100億円を目指す宣言」の募集要領公開

-2025年3月 中小企業成長加速化補助金の公募要領公開

-2025年5月頃 「売上高100億円を目指す宣言」の申請開始

-2025年5月頃 中小企業成長加速化補助金の申請受付開始

-2025年6月頃 公募締切

-2025年8月以降 交付申請・交付決定

※売上高100億円を目指す宣言とは、中小企業が「売上高100億円を超える企業になること」、「それに向けたビジョンや取組」を自ら宣言し、ポータルサイト上に公表をするものです。

宣言に際しては要件があり、書類を提出した上で審査が行われます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 相談受付開始!東京経営サポーター「中小企業成長加速化補助金」 appeared first on Dtimes.