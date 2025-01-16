¡ãÈ¿¹³´ü¤Ç¤¹¤«¡©¡ä¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤¬ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ËÀöÈ±¤¹¤ë¤Î¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ê¤¤¡©
Äê´üÅª¤ËÈ±¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤ËÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤â¤È¤¯¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë²È¤ÇÀöÈ±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ç¼ÆÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÌ¼¤¬³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤¦¤«¤é¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÀöÈ±¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£ÈþÍÆ±¡¤Ç¥«¥Ã¥ÈÁ°¤ËÀöÈ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÆóÅÙ¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÀö¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÉô²°¤Ë¤È¤¸¹þ¤â¤Ã¤ÆÍ¼ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Ë¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÀöÈ±¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£º£¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤ÇÈ¿¹³´ü¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éÀÞ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù
´À¤Ê¤É¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÇ¯º¢
¡Ø´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ø¤Î°õ¾Ý¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤Î¤ªÇ¯º¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù
¡ØÈþÍÆ±¡¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë°ì½Ö¤Ç¤â´À½¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¿¨¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢±ø¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡Ù
¡Ø»×½Õ´ü¤Î½÷¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤ÇÍ§Ã£¤Ë²ñ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë´À½¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È¤«»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡Ù
¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ï1Æü³Ø¹»¤Ç²á¤´¤·¤¿¸å¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ê¤É¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë´À½¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÀöÈ±¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£Ì¼¤µ¤ó¤âÈþÍÆ±¡¤ÇÀöÈ±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Î¼«Âð¤Ç¤ÎÀöÈ±¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÇ½é¤ËÀöÈ±¤ò¤¹¤ë¤«¤é´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡ª¡©¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ø´À½¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÀöÈ±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈþÍÆ±¡¤À¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¾¤Ë´À½¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤ËÀöÈ±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é´À½¤¤¤Þ¤Þ¥«¥Ã¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÀöÈ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÀöÈ±¤È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀöÈ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈþÍÆ±¡¤Ç¤¹¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈþÍÆ±¡¤ÇÀöÈ±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²¾¤Ë´À½¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀöÈ±¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÎã¤¨¤ÐÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢»Å»ö¤Ç´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤«¤¤¤¿¸å¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¸å¤ËÈþÍÆ±¡¹Ô¤¯Í½Äê¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡»ä¤Ê¤é³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£¤¤¤¯¤é¤¹¤°¤Ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈþÍÆ¼¼¤Ç¤â¡Ù
¤â¤·¼«Ê¬¤¬ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡£¤·¤«¤â´À¤ò¤«¤¤¤¿¸å¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤êÀöÈ±¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤«¤éÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢²È¤ÇÀöÈ±¤ò¤·¤¿¤é¸÷Ç®Èñ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é·ù¤Ê¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥±¥Á¤¯¤µ¤¤¡£ÈþÍÆ±¡¤Ç¤¹¤Þ¤»¤í¡ª¡¡¤È¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ù
¤Þ¤¿ÀöÈ±¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¿åÆ»Âå¤ä¸÷Ç®Èñ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÈþÍÆ±¡¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤È¤Ï¾¯¤·¤º¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¯¤é¿Æ¤Ç¤â¡¢¹Í¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ
¡ØÈ¿¹³´ü¤È¤¤¤¦¤è¤ê»×½Õ´ü¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤è¡Ù
Ì¼¤µ¤ó¤Ï¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¹â¹»À¸¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Î¤³¤È¤â¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë´À½¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤Î¤³¤È¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¿Æ¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£