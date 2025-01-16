¡ÖÈ´¤±½Ð¤»¤ë?¡×ÂçÀã¤ËËä¤â¤ì¤ë»ÒÇÏ¤ÎÆ°²è¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡Ö¤¢¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤Àã¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁá¤¯·¡¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡»³·Á¸©¾å»³»Ô¤Î¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¼¥ó¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡×¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£Àã¤ËËä¤â¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ëÇÏ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿Ëä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤Ã¤µ¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ÒÇÏ¤ÎÆ°²è¡£Æ¬¤À¤±Àã¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï7¥«·î¤ÎÏ¡¤Ç¡¢´é¤Ë¤âÀã¤òÀÑ¤â¤é¤»¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤ÏÅê¹Æ¤«¤é1ÆüÂ¤é¤º¤Ç28ËüÄ¶¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¡£¡ÖÈ´¤±½Ð¤»¤ë?¡×¡Ö¤¢¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤Àã¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁá¤¯·¡¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£