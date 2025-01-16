【船橋競馬】メルキオルなどJRAからは3頭
1月22日（水）に行われるブルーバードカップ（Jpn3）に出走予定のJRA選定馬および騎乗予定騎手について、下記のとおり発表された。
●第51回ブルーバードカップ（Jpn3）
施行日：1月22日（水）
施行場：船橋競馬場
距離：1800m
出走資格：サラブレット系 3歳 選定馬
1着賞金：2400万円
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●JRA
クァンタムウェーブ（牡3・栗東・松永幹夫）西村淳也
ミストレス（牝3・栗東・矢作芳人）坂井瑠星
メルキオル（牡3・栗東・松永幹夫）川田将雅
●地方
アッカーマン（牡3・船橋・川島正一）騎手未定
ウィルオレオール（牡3・北海道・小国博行）石川倭
カセノタイガー（牡3・大井・蛯名雄太）騎手未定
ケンシレインボー（牡3・船橋・佐藤裕太）騎手未定
ゴールドモーニン（牡3・川崎・岩本洋）騎手未定
ジュゲムーン（牡3・高知・田中守）阿部龍
ゼロアワー（牝3・川崎・高月賢一）騎手未定
バリウィール（牡3・北海道・小国博行）本橋孝太
ビッグデイメイク（牝3・船橋・田中力）騎手未定
フレンドローマ（牡3・大井・上杉昌宏）騎手未定
リヴェルベロ（牝3・船橋・矢野義幸）騎手未定