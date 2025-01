販売は2店舗限定! 連日完売だった『Her lip to BOX』が再登場

小嶋陽菜さんがプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to(ハーリップトゥ)」と「クリスピー・クリーム・ドーナツ」がコラボレーション!1月24日〜2月14日のバレンタイン期間、ドーナツアソートセット『Her lip to BOX 2025』のほか、さまざまなグッズが登場。クリスピー・クリーム・ドーナツ渋谷シネタワー店および北心斎橋店にて購入できます。2024年2月に販売され、連日完売となるほど大人気だったドーナツアソートセットが再登場!

特別なキャンペーンも要チェック!

シンプルかわいいコラボレーションアイテムも!

「Her lip to BOX 2025」(税込1690円、イートインは税込1721円)は、バレンタインを彩る3種のかわいいドーナツのセット! 「クリスピー・クリーム・ドーナツ」と「Her lip to」のチェリー柄を融合したデザインに、キャッチーなピンクカラーが見た目にも心踊るオリジナルボックスに入っています。チェリー チョコレートケーキカカオの風味豊かなチョコレートのオールドファッション生地に、「Her lip to」らしいチェリーソースを合わせ、ストロベリーコーティングを重ねています。甘酸っぱいフリーズドライいちごのトッピングもキュート!ストロベリー フォンダンショコラハート型のふわふわ生地にフォンダンショコラクリームを詰め、ビターチョコでつつみました。ストロベリーコーティングのストライプもかわいい! 仕上げにゴールドパウダーをちりばめてキラキラ華やかなバレンタインドーナツに仕上がっています。Her lip to オリジナル・グレーズド(R)クリスピー・クリーム・ドーナツ人気No.1の「オリジナル・グレーズド(R)」を「Her lip to」とのコラボレーションロゴピックで飾り付け!販売は、渋谷シネタワー店および北心斎橋店の2店舗限定。1月24日〜2月14日の期間に販売されます。1人3点までの購入制限がついていますが、数量限定のためなくなり次第終了。気になる人はぜひ早めに足を運んでみてくださいね!今回のコラボレーションでは、ほかにもさまざまなキャンペーンを実施予定。期間中は販売店舗の一部エリアが「Her lip to」の世界観にデコレーションされます。また、「Her lip to BOX 2025」を購入すると、もれなく「オリジナルピックシート」がもらえます。ピックをドーナツに添えることで、自分だけのオリジナルなドーナツに仕上げることが可能です。さらに、ドリンクを同時購入すると、コラボレーションロゴが入った「オリジナルペーパースリーブ」がもらえます。ほかにも、クリスピー・クリーム・ドーナツのX(旧Twitter)でのリポストキャンペーンなども実施予定とのこと! 気になる人は今のうちに公式アカウントをフォローしておきましょう。※コラボレーションドーナツ単品での販売はありません※販売方法は予告なく変更となる場合があります※オリジナルペーパースリーブは「Her lip to BOX 2025」1点につき1点まで。なくなり次第終了となりますさらに、「クリスピー・クリーム・ドーナツ」と「Her lip to」がコラボレーションしたオリジナルアイテムも数量限定で登場!▼Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Sweat▼Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Key Charm▼Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Tote Bag▼Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Flat Pouch▼Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Mug下記の店舗で販売されますが、発売日は店舗によって異なるのでぜひチェックしてみてくださいね!■ コンセプトストア「House of Herme」発売日:1月23日12:00〜■ クリスピー・クリーム・ドーナツ渋谷シネタワー店 / 北心斎橋店発売日:1月24日〜■ Her lip to 公式オンラインストア発売日:1月25日19:00〜