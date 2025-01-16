¡Ú¹Êó¤Ë¼ÁÌä¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÃæµïÀµ¹¤Î¡Ö9000Ëü±ß¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ÇÆóÅ¾»°Å¾¡ÄÊÛ¸î»ÎÄ´ºº¤â³«»Ï¤ÇÅö½é¤Î¡È¶¯µ¤»ÑÀª¡ÉÊ¤¤ë²ÄÇ½À
¡¡Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¡¢ÃæµïÀµ¹¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Ï¢Æü¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯12·î¤Î¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤È¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤¿²ñ¿©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ãæµï¤È½÷À¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¡¢²ò·è¶â¤È¤·¤ÆÃæµï¤¬Ìó9000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Ãæµï¤Ï1·î9Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¤ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ãæµï¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡¼¡¼¡£
¡Ö1·î15ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸½Ìò½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î´´Éô¤¬ÀßÄê¤·¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤È¤Î²ñ¿©¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò²¾Ì¾¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2021Ç¯¤Ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¡Ù¤Ç¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ÎÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿½÷À¥¢¥Ê¤ò¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¶É¤Î½÷À¥¢¥Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¡ÈÀÜÂÔ¡É¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Ö9000Ëü±ß½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬¤¤¤Þ¤ÀÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤«Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÃæµï¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¡ÔÃæµï¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤è¤Ê¡Õ¡Ô¤â¤·ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ö¼Â¤À¤È¤¹¤ì¤Ð½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Î¶²¤ì¡Õ¡Ô»ö¸åÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤ªÁÆËö¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿È¿±þ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö½é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯12·î27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢´ë¶È¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ø¤³¤Î¤¿¤Ó°ìÉô½µ´©»ïÅù¤Îµ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¼Ò°÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»öÃæ¤Ë¤¢¤ë¿©»ö²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Åö³º¼Ò°÷¤Ï²ñ¤ÎÀßÄê¤ò´Þ¤á°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅöÆü¡¢ÆÍÁ³·çÀÊ¤·¤¿»ö¼Â¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡¢´°Á´ÈÝÄê¤¹¤ë¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Ãæµï¤µ¤ó¤Î1·î9Æü¤Î¼ÕºáÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶É¤È¤·¤Æ¡ØºòÇ¯Íè¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ò´Þ¤áÂÐ±þ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤È¤Î´Ø·¸À¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤ÆÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¿µ½Å¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢15Æü¤Ë¤Ï³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢2024Ç¯¤«¤éÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÄê¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢½ù¡¹¤ËÊÑÁ«¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡1·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¡×¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Ãæµï¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë»ö¼Â¤òÄ´ºº¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¼Ò³°¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÄ¾¤Á¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¡¢1·î16Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬17Æü¤Ë¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Ãæµï¤ÎÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«Ãí»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»öÂÖ¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÊÁ°¤Þ¤Ç¡Ö°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÃæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤Î¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤¬Ê¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ËÜ»ï¡ÖSmart FLASH¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤È¡¢º£¸å¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤è¤ê²æ¤¬¼Ò¤Ï³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÆþ¤ì¤Æ»ö¼Â³ÎÇ§¤ÎÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤â¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ÄÊÌ¤Î¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÀßÃÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´ë¶È¹ÊóÉô¡Ë
¡¡Áá¤¹¤®¤¿·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£