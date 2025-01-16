TVアニメ『異修羅』第2期、ノンクレジットOP＆ED映像を公開
2025年1月から放送開始となったTVアニメ『異修羅』第2期より、ノンクレジットオープニング映像(前島麻由「True Peak」)およびエンディング映像(sajou no hana「THE IOLITE」)が公開された。
○●TVアニメ『異修羅』第2期ノンクレジットオープニング映像／「True Peak」前島麻由
○●TVアニメ『異修羅』第2期ノンクレジットエンディング映像／「THE IOLITE」sajou no hana
TVアニメ『異修羅』第2期は、TOKYO MXほかにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)2023 珪素/KADOKAWA/異修羅製作委員会
○●TVアニメ『異修羅』第2期ノンクレジットオープニング映像／「True Peak」前島麻由
○●TVアニメ『異修羅』第2期ノンクレジットエンディング映像／「THE IOLITE」sajou no hana
TVアニメ『異修羅』第2期は、TOKYO MXほかにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)2023 珪素/KADOKAWA/異修羅製作委員会