VINYLが25年ぶりに再結成、2025年に本格始動する。1月29日にはアナログレコード『unreleased』を全国発売することが決定した。1995年に結成されたVINYLは、D'ERLANGERの二代目ヴォーカリストでSTRAWBERRY FIELDSを解散した福井祥史と、黒夢を脱退した鈴木新からなるロックユニットだ。2000年4月の活動停止まで、シングル3枚、アルバム1枚をリリースした。

■アナログレコード『unreleased』



2025年1月29日リリースFAVN001 5,500円(税込)※生産限定盤A1. KEEP MY SECRETA2. これからA3. 昨日にまさる恋しさのA4. ずっとそばにいて(Original Ver.)B1. Don’ t Wanna Miss YouB2. 雨がやんだらB3. Thank you(Rearranged)