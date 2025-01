米・メジャーリーグベースボール(MLB)の公式Xが2025年1月15日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手とその愛犬・デコピンの高画質写真を公開し、反響が寄せられている。

大谷選手がデコピンを抱え...「まるで親子」

MLB公式Xは、大谷選手がドジャースのユニフォーム風のドッグウェアを身に着けたデコピンを抱きかかえる写真を公開。「Tap, hold and load Shohei and Decoy in 4K.(画像をタップして、翔平とデコピンを4K(の解像度)で読み込みます)」と説明した。

画像の説明では「Shohei Ohtani holds his dog, Decoy, in his arms after Decoy "threw" the first pitch.(デコピンが始球式をした後、抱きかかえる大谷翔平)」とあった。これは、24年8月のジャース対オリオールズ戦で始球式に登場した大谷選手と愛犬デコピンをとらえた、超有名なショットだ。

この投稿に、英語や日本語で「まるで親子」「デコピンの肉球もくっきり」「伝説的な写真だ」「今までXで見た中で最高の4K投稿だ!」といった声が寄せられている。