ÆüËÜ¿Í¤Î¹ë²÷¥ß¥É¥ëÃÆ¡Ö¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ß¤¿¤¤¡×¡¡¡È¿·»þÂå¡É¤ËÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¼¨¤·¤¿Éð´ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¸«²ò¡Û
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡ÃÂÀÅÄ¹¨²ð¡ÛÄ¹Ã«Àî¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä¤Ë
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ËMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ëÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤ËÀ¨¤µ¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï2022Ç¯7·î¤«¤é¥·¥Æ¥£½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£24Ç¯2·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¤Ï¡¢Á¯Îõ¤Ê°ì·â¤ò¸«Éñ¤¦¡£Á°È¾34Ê¬¡¢º¸¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ÇÌ£Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤Ë¤¤¤¿Ä¹Ã«Àî¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¡£Áê¼êDF¤¬´ó¤»¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÀä»¿¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤Î¥´¡¼¥ë¡£ÂÀÅÄ»á¤âÄ¹Ã«Àî¤ÎºÍÇ½¤ò¾Î¤¨¤ë¡£¡ÖÁê¼ê2Ëç¤¬´ó¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤òÃÖ¤¯°ÌÃÖ¤âÆñ¤·¤¤¡£ÁÇÁá¤¤·Á¤Ç¥·¥å¡¼¥ÈÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿¶¤ê¤ÎÂ®¤µ¡¢¥ß¡¼¥È¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¡Ä¡£¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤À¤·Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤¢¤Î¾ì½ê¤¬½÷»ÒÁª¼ê¤Ç¥·¥å¡¼¥È¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢°ì·â¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï2022-23Ç¯¡¢23-24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½÷»Ò¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä30Ì¾¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î³èÌö¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀÅÄ»á¤âÀä»¿¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÀ¤â¼è¤ì¤ÆÀï¤¨¤ë¡£³¤³°¤ÎÁª¼ê¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·»þÂå¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¿Ê²½¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë