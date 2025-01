UFC311に出場予定のMMAファイターのペイトン・タルボットが、試合2日前の現地時間1月16日に、SNSでスケートボードの腕前を披露し、話題となっている。



しかもその投稿された動画にはスケートボード界のレジェンド、トニー・ホーク氏が映っており、タルボットが彼の前でトリックを披露する姿が撮影されている。



タルボットは、これまでのMMAの戦績は9勝全勝で、そのうちTKO7回、サブミッション1回、判定勝利1回という圧倒的な強さを発揮している。俊敏性とパンチのテクニックに優れ、『MMA Knockout』では最も将来が期待されている若手ファイターの一人として紹介されている。





Chopped it up with the legendary @TonyHawk



Skating is one of @PaytonTalbott's many talents!



Watch Talbott this weekend on #UFC311! pic.twitter.com/lMYOVv6qPM