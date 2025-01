ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

1月の特別コーチは、現役弁護士芸人「こたけ正義感」さんが担当。1月10日(金)の放送では、下宿で受験勉強をしている生徒(リスナー)と直接電話を繋ぎ、エールを送りました。

(左から)こもり校長、こたけ正義感さん、アンジー教頭

1986年生まれ、京都府出身のこたけさん。2009年に香川大学法学部を卒業後、立命館大学法科大学院を修了。愛媛県での司法修習を経て2012年に東京弁護士会に登録。現在は現役弁護士芸人という肩書で、ピン芸人として活動中です。「R-1グランプリ2023」では復活ステージで視聴者投票1位となり、ファイナリストに選ばれました。――この日の放送は、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を送ってくれた受験生から直接話を聞いてエールを届けました。アンジー教頭:まずは宣言を聞かせてください!リスナー:下宿での孤独を跳ね返して勉強に打ち込み、静岡大学・工学部の合格を勝ち取ります!こたけ先生:高校生で下宿は珍しい。こもり校長:大変やな。そうしたらなおのこと、勉強していたら1人を感じることって多いんじゃない? 周りで一緒に受験勉強とかやってる友達とかはいないの?リスナー:います。こもり校長:その子たちとは話せたりしてる?リスナー:学校ではけっこう話していて、夏休み前ぐらいまでは通話とかもしていました。受験が近くなるにつれて勉強に力を入れていったので、家ではちょっと孤独を感じるようになりましたね。こもり校長:北海道から静岡ということだけど、なんで静岡大学に行きたいの?リスナー:まだ自分のやりたいことが決まっているわけじゃないんですけど、今とりあえず偏差値的に狙えるところが静岡大学の工学部で。他にも大学はいろいろあるんですけど、静岡大学の特徴として、英語にも力入れているところが決め手となりました。こたけ先生:英語が好きなんだ。受かったら地元を離れるってことだね。こたけ正義感先生もそうですよね?こたけ先生:そうですね。僕も地元は京都で、大学は香川大学に行っていたのでけっこう同じですよ。孤独がやっぱりしんどい感じなの?リスナー:そうです。こたけ先生:でもね、勉強だけじゃなくて、努力するときってだいたいそうだけど、絶対最後は1人になります。1人になれない人というのは、やっぱり努力できないから。1人になれるってすごいことだからね。自分のことは「かっこいい〜! すごい!」と思いながら勉強すればいいと思いますよ。こもり校長:今の勉強の感じはどう? 成績も含めて。リスナー:最近は模試でもB判定、C判定ぐらいまで伸びてきてはいます。この冬休みで最後にどんだけ追いつけるかってところですね。こもり校長:そっか。じゃあもうちょっと伸ばしたい感じだ。こたけ先生:最後の1日まで伸ばしたいですよね。実際、勉強すればするだけ伸びるしね。こもり校長:今、何か悩みってある?リスナー:自分はけっこうメンタルが弱いので、本番でのコンディションの整え方があれば教えてほしいです。こたけ先生:何で自分でメンタルが弱いと思うの?リスナー:やっぱり本番、模試とかになったら前日から緊張しちゃって、寝れなかったりします。こたけ先生:なるほど。でもね、みんな緊張するし、徹夜したって本番の当日はアドレナリンが出まくって、絶対自分の実力が出るから。寝れなくなったときにヤバいって思わなくても全然いいけどね。寝れなくても本番勝負はできるからね。こもり校長:実際、人間ってそういうところがありますよね。こたけ先生:当日が来れば絶対に普段の力を出せる。だから「寝れなくてもいい」ぐらいの気持ちで前日は過ごせばいいんじゃないかな。



