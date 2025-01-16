¡ÚÂçµÜ¶¥ÎØ¡¦£Ç·ÁÒÌÐµÇ°ÇÕ¡ÛÃæÅÄ·òÂÀ¡¡ÌÜÉ¸¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡Ö½éÆü¤¯¤é¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÁö¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡ÂçµÜ¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡ÖÅìÆüËÜÈ¯¾Í£·£¶¼þÇ¯¡¡ÁÒÌÐµÇ°ÇÕ¡×¤¬£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¤ÏÃÏ¸µÀª¤ÎÊ³Æ®¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÅÄ·òÂÀ¡Ê£³£´¡áºë¶Ì¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬½çÅö¤Ë°ìÍ½¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÂÀÅÄ¡ËÎ¶´õ¤¬ÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈºòÇ¯¤Î·è¾¡¤Ç¤â¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¸åÇÚ¤Ë¾è¤Ã¤Æ³ÎÄêÈÄÆþ¤ê¡£¤³¤³£²¾ì½ê¤ÏÂçÇÔ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê£±£±·îËö¤Î¡ËÃÏ¶è¥×¥í¤ÇÍî¼Ö¤·¤¿±Æ¶Á¤¬¹ÅçµÇ°¡Ê£é£î¶ÌÌî¡Ë¤Ç¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó¤Î°ËÅì¤ÏÂÎ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤¬º£²ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö²áµî¤Ï²áµî¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Öº£Ç¯¤â·è¾¡¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¶¥ÎØ¤Ïµ¤»ý¤Á¤À¤È¤³¤³£²¾ì½ê¤Ç²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤¿¡£ÂçµÜµÇ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì²á¤®¤º¡¢²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡£½éÆü¤¯¤é¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÁö¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆÈÆÃ¤Î¥¬¥Ë¸Ô¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡ÖÂç²þÂ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹â¤¤¶¥ÎØ£É£Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿åÌÌ©¤Ê¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È·ø¼Â¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï·òºß¡£ËÜÀþ£³ÈÖ¼ê²ó¤ê¤ÎÆóÍ½¤Ç¤â³ÎÄêÈÄ¤Ï³°¤µ¤Ê¤¤¡£