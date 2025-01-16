Da-iCE¹©Æ£Âçµ±¡õ²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ªE¥Æ¥ì¤Î¥À¥ó¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¥¾¥ó¥¿ー¥¯～¤ª¤É¤ê¤Î¤Û¤·～¡Ù½é¤ÎÁ´¹ñÊüÁ÷·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¡Êseason9¡Ë¤âÊüÁ÷³«»Ï¡ª¥²¥¹¥È¤Ë&TEAM¤ÎJO¡¢HARUA¡¢TAKI¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿yurinasia¤¬½Ð±é¡¦´Æ½¤¤·¡¢¶å½£¡¦²Æì¥¨¥ê¥¢¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHK E¥Æ¥ì¤Î¥À¥ó¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¥¾¥ó¥¿ー¥¯～¤ª¤É¤ê¤Î¤Û¤·～¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó1·î30Æü¤Ë½é¤ÎÁ´¹ñÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Da-iCE¤Î¹©Æ£Âçµ±¤È²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥¹ÈëÏÃ¤äºòÇ¯Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡ÖI wonder¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥Èー¥¯¡£
¤µ¤é¤Ëºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿AMI¡ÊÅòÀõ°¡¼Â¡Ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥À¥ó¥µーAYUMI¡ÊÊ¡Åç¤¢¤æ¤ß¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¡Êseason9¡Ë¤âÊüÁ÷³«»Ï¡£¥²¥¹¥È¤Ë&TEAM¤ÎJO¡¢HARUA¡¢TAKI¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2·î6Æü¡¦13Æü¤È2½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê3¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥À¥ó¥¹¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHK E¥Æ¥ì¡Ø¥¾¥ó¥¿ー¥¯～¤ª¤É¤ê¤Î¤Û¤·～¡Ù
01/30¡ÊÌÚ¡Ë19:45～20:00
¢¨Á´¹ñÊüÁ÷
¢¨Æ±»þÇÛ¿®¡õÊüÁ÷½ªÎ»¸å1½µ´ÖNHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Í½Äê
NHK E¥Æ¥ì¡Ø¥¾¥ó¥¿ー¥¯～¤ª¤É¤ê¤Î¤Û¤·～¡Ùseason9
02/06¡ÊÌÚ¡Ë19:45～20:00
02/13¡ÊÌÚ¡Ë19:45～20:00
02/20¡ÊÌÚ¡Ë19:45～20:00
02/27¡ÊÌÚ¡Ë19:45～20:00
¢¨¶å½£¡¢²ÆìÃÏÊý¤ÇÊüÁ÷
¢¨ÊüÁ÷½ªÎ»¸å2½µ´ÖNHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Í½Äê
¡Ø¥¾¥ó¥¿ー¥¯～¤ª¤É¤ê¤Î¤Û¤·～¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://nhk.jp/zontaaku