¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÅÚ°æÀ®¼ù¤¬¥É¥é¥´¥ó¡¦¥À¥¤¥ä·Þ¤¨¤Æ¤Î²¦ºÂÀï¼Â¸½¤Ë°ÕÍß¡Ö¥À¥¤¥äÀï¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ä¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£²£¶Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ìÂç²ñ¤Ç£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡Ê£³£´¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ëÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¤Îà¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£áÅÚ°æÀ®¼ù¡Ê£´£´¡Ë¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò¼êÊü¤µ¤ÌÄÁ²ñ¸«¤ÎËö¤Ë¥É¥é¥´¥ó¡¦¥À¥¤¥ä¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¼Â¸½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚ°æ¤Ï¡¢£±£¶Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎÁ´ÆüËÜ»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤½¤ÎËÁÆ¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¤Ê¤¼¤«ÅÚ°æ¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê²ñÉû²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬¤ºÅÚ°æÀ®¼ù¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¡£Â³¤¤¤Æ¼«¿È¤Î½çÈÖ¤Ç¤â¥Þ¥¤¥¯¤ò¼êÊü¤µ¤º¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤Ë¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£²¿¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¤Í¤ó¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î´é¤Ï²¶¤ä¤í¡£¤Ê¤ó¤ä¡¢½êÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ù¥ë¥È¼è¤ì¤ó¤Î¤«¡×¤È¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤à¤Ò¤È¤êÁêËÐá¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¦¼Ô¤¬Á°Ìë¤Î¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤Ç¥É¥é¥´¥ó¡¦¥À¥¤¥ä¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£¥À¥¤¥ä¤«¤é¤ÏÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿ÅÚ°æ¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤ÆÅöÁ³¤«¤Ê¤È¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤µ¤ß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤è¤¦¤ä¤¯Íè¤¿¤Ê¤È¡£ÀµÄ¾¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥äÀï¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢£±¡¦£²£¶¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤¹¡×¤È£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤ò²¼¤·¤Æ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë°Õµ¤¹þ¤à¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤Ë¤â¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¤¬ÅÚ°æ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤òÎ¥¤µ¤º¡Ö¥É¥é¥´¥ó¡¦¥À¥¤¥äÁª¼ê¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£±¡¦£²£¶¤ÏËÍ¤¬¼è¤Ã¤Æ¡¢ÅÚ°æÀ®¼ù¡½¥É¥é¥´¥ó¡¦¥À¥¤¥ä¤È¤¤¤¦À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Àï¤ÏÇò»æ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤¿¤âÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ²ñ¸«¤Ï½ªÎ»¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ï¥Ê¥ï¥Ê¤È¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤¬¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è¡£²¶¤Ë¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤í¤è¡£°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¡£¡Ö¤¢¡¢¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡×¤È·Ú¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÅÚ°æ¤Ë¡ÖÂçÂÎ¡¢²¶¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ËÉé¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡¡²¶¤È¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤í¤è¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¤¹¤°¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¡¢Áª¼ê²ñÉû²ñÄ¹¤ÎÌ¾»É¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¯¤Ê¥ê¥º¥à¤Î²¦ºÂÀï¤Î¹ÔÊý¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©