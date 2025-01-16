¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡É±Æ¶Á¤¬¡ÄÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤âÂ³¤¯¡Ö¤ªÊÆ¡×ÃÍ¾å¤¬¤ê¡¡ÆÃÇä¤Ç¤¤ºÈÎÇäÅ¹¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¡¡¡ÈÊÆÎ¥¤ì¡ÉËÉ¤°¤¿¤á°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤â
¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿2024Ç¯¤Î¥³¥áÉÔÂ°Ê¹ß¡¢¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥áÎ¥¤ì¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¡¦Àî¸ý»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¡¢¿·³ã¸©»º¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤¬5kg4080±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤âÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
Çã¤¤ÊªµÒ¤Ï¡ÖÃÍÃÊ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤Ï¡Ë5Ô¤Ç2700±ß¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£2³ä¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£Ç¯¶âÀ¸³è¤À¤«¤é¶Á¤¯¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Á¯»Ô¾ì ÅìËÜ¶¿Å¹¡¦ÈÓÅÄÃÒÀ®Å¹Ä¹¡§
µîÇ¯¤Èº£Ç¯¤À¤È¡¢5Ô¤Ç500±ß°Ê¾å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡£3100±ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬3650±ß¡£°ìÈÖ¹â¤¤¤â¤Î¤Ç4000±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿©Âî¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡É¡£
¤¢¤Îº®Íð¤¬º£¤âÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä¡£
¿·Á¯»Ô¾ì ÅìËÜ¶¿Å¹¡¦ÈÓÅÄÃÒÀ®Å¹Ä¹¡§
º£¤Þ¤ÇÆÃÇä¤Ç2980±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¸å¤Ï3980±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£ÊÆÌä²°¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÆÃÇä¤ÇÎÌ¤òÇä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢·ë¹½¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯12·î¤ÎÅìµþ23¶è¤Ç¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î²Á³Ê¤Ï5kg¤¢¤¿¤ê4018±ß¤È4000±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¡£2023Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1600±ß°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ç¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÌÇò¿©¤äÁ´¹ñ¤ÎÊÆ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿©¤Î¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡ÁÇîÍ÷²ñ¡×¡Ê1·î15Æü¡Á1·î20Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¤ªÃãÏÒ1¤Ä330±ß¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤Ï¼«Í³¡£
¤ªÆÀ¤Ë¤ªÊÆ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ö2ÇÕÌÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤³¤¦¤¸ÄÒ¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥ë¥¤¥ÙÄÒ¤±¡£¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö¡ÊQ.¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤¿¡©¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¶ñºà¤¬¤º¤é¤ê¡£
Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤òÃµ¤¹Î¹¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤«¤ì¤¿Ææ¤Î¿©ºà¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢²¿¤È¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ÎÄ²¡Ö¥³¥ï¥À¡×¡£´ä¼ê¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ªÌ£¤Ï¡Ä¡£
½÷À¡§
½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©´¶¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡£
¥¯¥Þ¡¢¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¡¢¥ï¥Ë¤Ê¤É°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñ¡£
ÉÙ»³¸©¤Ë1Å¹ÊÞ¤À¤±¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤À¤±¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÄÁ¤·¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÊÆ¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ëÊÆÎ¥¤ì¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÆ¾ì ÅÄ¿´¡¦á±ÆáÄÅÂå¤µ¤ó¡§
²Á³Ê¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¡¢¤ªÊÆÎ¥¤ì¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£