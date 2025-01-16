¥É¥à¥É¥à¿·¾¦ÉÊ¤Ë3.2Ëü¿Í¤¢Á³¡¡¤Þ¤µ¤«¤Îà¥Ð¥ó¥ºÉÕ¤áÄÁ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¡ÖÂçÁð¸¶¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î...¡×¤ÎÀ¼
½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬½Ü¤Î¡Ö½ÕµÆ¡×¡£Æé¤ËÆþ¤ì¤¿¤êÅ·¤×¤é¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¡¢à¥¢¥êá¤Ê¤Î¤«......¡ª¡©
2025Ç¯1·î15Æü¡¢¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬ÈÎÇä¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÕµÆ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ëÄ¶»Â¿·¤Ê¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö½ÕµÆ¤«¤ÍÈ¤²¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤À¡£
¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¸ø¼°X¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤ÎÊ¬¸ü¤¤½ÕµÆ¤Î¤«¤ÍÈ¤²¤Ç
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¤ò¶´¤ß¤Þ¤·¤¿
¿·½Õ¡ª¡ª½ÕµÆ¥Ñ¥ï¡¼¡¼¡ª¡×
¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Æ¥£¤è¤ê¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥º¡Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥ºÉÕ¤¡×¤ÈÅº¤¨¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤è¤ê¤âÊ¬¸ü¤¤ÎÐ¿§¤Î¤«¤ÍÈ¤²¤Ï¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¡£¤¦¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤È¸ý¤ÎÃæ¤òÉé½ý¤·¤½¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤À¤·¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¤â¥³¥Ä¤¬¤¤¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÐ¤¹¤®¤Æ¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï
¡ÖÂçÃÀ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÕµÆ¤Î¹á¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡ª´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¤ÎÆù½Á¤È´Å¿É¥½¡¼¥¹¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬½ÕµÆ¤ÈÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤¯¤Á...¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡ª¥¶¥¯¥¶¥¯¡ª¤ÈÎÉ¤¤²»¤ò¤¿¤Æ¤Æ¹ë²÷¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¤È¾Ò²ð¡£Ì£¤Ä¤±¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÕµÆ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ïÉÊ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¹¤®¤ë¿·ºî¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¹ðÃÎ¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï3Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê16ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î...¡×
¡ÖÂçÁð¸¶¡×
¡Ö¥É¥à¥É¥à¤¬¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤Î½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡Ö½ÕµÆÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö¥É¥à¥É¥à¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥à¥É¥à¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤...¡×
¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤ÎÌ£¤ÏÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÌ£¤¬Á´¤¯ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤...¡×
¤È¶½Ê³¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ÕµÆ¤«¤ÍÈ¤²¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ÏÃ±ÉÊÀÇ¹þ790±ß¡¢¥»¥Ã¥ÈÀÇ¹þ1220±ß¡ÊÀõÁð²Ö¤ä¤·¤Å¹¡¦»Ô¸¶¤¾¤¦¤Î¹ñÅ¹¤Ï¡¢Ã±ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡Ë¡£
24Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤À¡Ê¶äºÂÅ¹¤Ç¤Ï»ÅÍÍ¤ä²Á³Ê¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£