神戸出身のバンド・Fear, and Loathing in Las Vegas(フィアー アンド ロージング イン ラスベガス)が、神戸を拠点に活動するラグビーチーム「コベルコ神戸スティーラーズ」の公式チームソング『Song of Steelers』を制作しました。楽曲への思いや、2025年3月開催の主催フェス『MEGA VEGAS 2025』について、加古川市出身のメンバー・So(Vo)に聞きました。



楽曲制作のため試合観戦「一体感がすごかった」

エモ、スクリーモ、メタル、EDM、Hip Hopからアニソンまで多彩なジャンルを融合させた音楽性と圧巻のライブパフォーマンスで、国内外で熱狂的な支持を受ける同バンド。2008年に神戸で結成され、毎年地元で主催フェス『MEGA VEGAS』を開催するなど、神戸との深い結びつきがあります。



今回の公式チームソング制作は、コベルコ神戸スティーラーズとキリンビール、ワーナーミュージック・ジャパンが共同で進める、音楽とスポーツで「神戸の地域活性化」を目指すプロジェクトの第一弾として実現。楽曲は、2024年12月21日開幕のラグビーリーグ2024-25シーズンから、コベルコ神戸スティーラーズのホストゲームで、試合演出などで使用されています。



バンドメンバー全員で試合を観戦したのは2024年1月。その後、楽曲制作に取りかかったといいます。



歌詞を担当したSoは「そのときに初めてラグビーを観戦して。ぶつかり合う迫力がすごかったし、倒されても屈せずに次に行くぞっていう気迫も伝わってきて、生で見るとやっぱり全然違いました。頭脳プレーみたいなところもあって、思っていたイメージから良い意味で裏切られたというか。めちゃくちゃおもしろかったです」と振りかえります。



その際、会場に集まる観客の一体感を感じたそうで、「お客さんがワー!って喜んだり、あぁ…って落ち込んだり、会場が一体になっているのがすごいなって。その光景を見たときに、みんなで歌えるものがあったら楽しいやろなと思ったんです。それで、サビの部分は初見でもわかる簡単な歌詞にしました」と語ります。



「神戸製鋼ラグビー部」部歌の一部も

歌詞は、観戦時に感じたことはもちろん、「心優しい巨人たちは神戸にいる しかしグラウンドに出たら別人」(和訳)といった、コベルコ神戸スティーラーズの公式YouTubeにあがっていたフレーズなどからヒントを得て制作。コベルコ神戸スティーラーズの前身となる「神戸製鋼ラグビー部」部歌の歌詞の一部を英語化して取り入れたところもあり、名門チームの誇りと勝負にかける思いを継承しつつ、現代風に表現しています。



「選手のみなさんがサポーターのみなさんの声援を力にしてプレーしていると感じたので、この歌が流れたら力がみなぎってくるような楽曲を目指しました。僕らのファンのみなさんもこの曲きっかけでラグビーに興味を持ってもらえたら、こんなうれしいことはない。音楽好きも絶対に面白いなと感じてもらえると思うので、楽しかったらまた1回、2回、3回と行ってほしいなと思います。僕も試合で曲が流れるところを見たいので、絶対にまた行きます!」とSoはコメントしています。



公式チームソング『Song of Steelers』は1月29日にデジタルリリース。同時にMVも公開される予定です。同バンドでおなじみの、ライブで観客と一緒に盛り上がれる振付も盛り込まれているそうで、Soは「本当に簡単で誰でもできるので、楽しみにしていてください」と呼びかけています。同曲のライブでの初披露はおそらく『MEGA VEGAS 2025』になるそうです。



MEGA VEGAS 2025

2025年3月22日・23日に「神戸ワールド記念ホール」(神戸市中央区)で開催される『MEGA VEGAS 2025』。Fear,and Loathing in Las Vegasは両日に出演し、22日に04 Limited Sazabys、トゲナシトゲアリ、Saucy Dog、ROTTENGRAFFTY、打首獄門同好会、23日にThe BONEZ、RAISE A SUILEN、SPYAIR、coldrain、Crossfaith、SHANKが登場します(1月16日時点)。



「MEGA VEGASでしかあり得ないメンツ、というのは意識していて、今年もこの2日間でしか絶対見ることができない組み合わせになっていると思います」とSo。1月19日までオフィシャルサイト6次先行を受付中。1日券9900円、2日券1万8000円など。



Fear, and Loathing in Las Vegas

『Song of Steelers』

2025年1月29日(水)デジタルリリース



『MEGA VEGAS 2025』

日時:2025年3月22日(土)·23日(日)/12:00〜

会場:神戸ワールド記念ホール(神戸市中央区港島中町6-12-2)