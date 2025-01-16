私立恵比寿中学・小久保柚乃『IDOL AND READ 041』表紙＆巻頭に登場
■バックカバーは小久保柚乃＆仲村悠菜（私立恵比寿中学）
私立恵比寿中学の小久保柚乃が『IDOL AND READ 041』（2月5日発売）表紙に登場する。
さいたまスーパーアリーナ公演『私立恵比寿中学 15th Anniversary 大学芸会2025～LOVE&BRAVE～』直前インタビューが掲載。巻頭32ページの大特集となる。
バックカバーは小久保柚乃＆仲村悠菜（私立恵比寿中学）。こちらも18ページの掲載となり、えびちゅうファン必携の一冊となること必至だ。
書籍情報
2025.02.05 ON SALE
『IDOL AND READ 041』
ライブ情報
『私立恵比寿中学 15th Anniversary 大学芸会2025～LOVE&BRAVE～』
03/20（木・祝）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
リリース情報
2024.12.18 ON SALE
私立恵比寿中学
Blu-ray『えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024』
2025.03.19 ON SALE
私立恵比寿中学
SINGLE「タイトル未定」
私立恵比寿中学 OFFICIAL SITE
http://www.shiritsuebichu.jp/