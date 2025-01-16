私立恵比寿中学・小久保柚乃『IDOL AND READ 041』表紙＆巻頭に登場

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■バックカバーは小久保柚乃＆仲村悠菜（私立恵比寿中学）

私立恵比寿中学の小久保柚乃が『IDOL AND READ 041』（2月5日発売）表紙に登場する。

さいたまスーパーアリーナ公演『私立恵比寿中学 15th Anniversary 大学芸会2025～LOVE&BRAVE～』直前インタビューが掲載。巻頭32ページの大特集となる。

バックカバーは小久保柚乃＆仲村悠菜（私立恵比寿中学）。こちらも18ページの掲載となり、えびちゅうファン必携の一冊となること必至だ。

書籍情報

2025.02.05 ON SALE

『IDOL AND READ 041』

ライブ情報

『私立恵比寿中学 15th Anniversary 大学芸会2025～LOVE&BRAVE～』

03/20（木・祝）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

リリース情報

2024.12.18 ON SALE

私立恵比寿中学

Blu-ray『えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024』

2025.03.19 ON SALE

私立恵比寿中学

SINGLE「タイトル未定」

私立恵比寿中学 OFFICIAL SITE

http://www.shiritsuebichu.jp/