ËëÆâºÇÇ¯Ä¹¤Î40ºÐ¡¦¶ÌÏÉ¤éÌµ½ý¤Î5Ï¢¾¡¡¡¹Ë¼è¤ê¤«¤«¤ëË¾ºÎ¶¤Ë½é¹õÀ±¡¡²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÏµÙ¾ì¡Ú½é¾ì½ê¸ÞÆüÌÜ¡Û
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¸ÞÆüÌÜ
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¸ÞÆüÌÜ¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¾ì½ê¸å¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤òÁÀ¤¦Âç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ÏËëÆâ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤Ë¾®¼êÅê¤²¤ÇÇÔ¤ì½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢Æ±¤¸¤¯º£¾ì½ê¸å¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤¬¤«¤«¤ëÂç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ÏÀµÂå¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤Ë´ó¤êÅÝ¤·¤ÇÇÔ¤ì¤Æ4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤éµÙ¾ì¡£ËëÆâºÇÇ¯Ä¹¤Î40ºÐ¡¦¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈ¡Ë¤ÏÌÀÀ¸¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ë°ú¤Íî¤È¤·¤Ç¾¡¤Ã¤Æ5Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËëÆâ¤Î¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤Ï¶ÌÏÉ¡¢¶âÊö»³¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¡¢ÀéÂåæÆÇÏ¡Ê¶å½Å¡Ë¡¢²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤Î4¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë