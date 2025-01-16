¡ÚÉÙ»³»ÔÄ¹Áª¡ÛÀ÷Ã«ÌÀ»Ò¤µ¤óÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¡¡¸½¿¦¤È¤ÎÁªµóÀï¤¬³Î¼Â¤Ë
º£Ç¯4·î¤ÎÉÙ»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸©Ï«Ï¢¤ä¶¦»ºÅÞ¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¾ïÇ¤´´»ö¡¢À÷Ã«ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¸½¿¦¤È¤ÎÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¸õÊäÉ½ÌÀ¤¹¤ëÀ÷Ã«ÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Öº£¤Î»ÔÀ¯¤ò¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯»ÔÌ±»²²Ã¤Î»ÔÀ¯¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÊë¤é¤·¤ÈÊ¡»ãÍ¥Àè¤Î»ÔÀ¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Î©¸õÊä¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÙ»³»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿À÷Ã«ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï47ºÐ¡¢ÉÙ»³°åÎÅÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÇÃÏ°è¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö»ÔÌ±¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÉÙ»³»ÔÀ¯¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¡×¤Ç¾ïÇ¤´´»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À÷Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤ä¤¹¤¤ÉÙ»³»Ô¤Î¼Â¸½¤ä¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÆ£°æÍµµ×»ÔÄ¹¤¬´û¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ïº£Ç¯4·î13Æü¹ð¼¨¡¢20ÆüÅêÉ¼¤Ç¤¹¡£