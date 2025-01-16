¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±MLS¤Î¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤¬¸ò¾Ä³«»Ï¤«¡¡¥á¥Ã¥·¤é¸µ¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÁÈ¤¬¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡Ê32¡Ë¤Ï¸½ºßµî½¢¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¡£
2023Ç¯²Æ¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¿ô¤Ï¤ï¤º¤«7»î¹ç¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï6·î¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2026Ç¯WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤ò¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤«¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ä¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ê¤É¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¤¤¤ëMLS¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥á¥Ã¥·¤é¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëMLS¡£¥¢¥á¥ê¥«¤â³«ºÅÃÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤âMLS¤ËÍè¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£