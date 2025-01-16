¡Ú¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¹ç³ÊÈ¯É½¡ÛÃæÂ¼¹À»Î¡¡Ä¹ÃË¡¦Îæ±û¤Î¹ç³Ê¤Ë¡ÖÌ´¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¶¥ÎØ¤òÅý³ç¤¹¤ëJKA¤Ï16Æü¡¢ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½êÆþ½ê»î¸³°Ñ°÷²ñ¡ÊÂìß·Àµ¸÷°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤¬Æþ»î°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢25Ç¯ÅÙÆþ½êÍ½Äê¤ÎÂè129²ó¡ÊÃË»Ò¡Ë¡¢Âè130²ó¡Ê½÷»Ò¡ËÁª¼ê¸õÊäÀ¸¹ç³Ê¼Ô¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤Ï¡ÈÆóÀ¤¥ì¡¼¥µ¡¼¡É¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÀéÍÕ¤Î»ÙÉôÄ¹¡¦ÃæÂ¼¹À»Î¡Ê47¡áÀéÍÕ¡¦79´ü¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¦Îæ±û¡Ê¤ì¤ª¡Ë¸õÊäÀ¸¡Ê20¡áÀéÍÕ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçµÜµÇ°¤Ë»²²ÃÃæ¤ÎÃæÂ¼¹À»Î¤ÏÄï»Ò¤Îº¬ÅÄ¶õ»Ë¤È¹ç³Ê¼Ô¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤ÈÃæÂ¼¹À¤Ï¥µ¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤ê¾Ð´é¤Ç¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ1²óÌÜ¤Î»î¸³¤Ï¥±¥¬¤Ç¥À¥á¡£2²óÌÜ¤ÏÎÏÉÔÂ¡£º£²ó¤Ï3²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ¯¡¹¡ÊÎý½¬¤Î¶¯ÅÙ¤ò¡Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç»î¸³¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÃæÂ¼Æ»¾ì¤ÇÎý½¬¤·¡¢º¬ÅÄ·¯¤ä´äËÜ¡Ê½Ó²ð¡Ë·¯¤«¤é¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤í¤³¤ó¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é¤¬¾¡Éé¡£¡Ö¤Þ¤À¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤À¤±¡£Î©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Â©»Ò¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¿Æ»Ò¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¶¥ÎØ³¦¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÌ´¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿Æ»Ò°¶Àû¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÆÃÊÌ¡Ê¶¥ÎØ¡Ë¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¼«¿È¤Ë¤âµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£