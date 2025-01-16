NBAがレイカーズやクリッパーズ、ウィザーズなど計9試合の日程変更を発表

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　1月16日（現地時間15日、日付は以下同）。NBAは、ロサンゼルスの山火事、アトランタの悪天候で延期となった計3試合、それらに合わせて6試合の日程を再調整したことを発表した。


　9試合の対戦カードと日程変更は下記のとおり。なお、12日に延期が発表されたサンアントニオ・スパーズ対ロサンゼルス・レイカーズ戦の日程に関しては、後日発表されることとなる。

※日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム


◆■NBA 2024－25シーズンの日程変更試合一覧

・1月10日→2月20日

シャーロット・ホーネッツ対ロサンゼルス・レイカーズ


・1月12日→1月29日

ヒューストン・ロケッツ対アトランタ・ホークス


・1月12日→3月17日

シャーロット・ホーネッツ対ロサンゼルス・クリッパーズ


・1月22日→1月21日

シカゴ・ブルズ対ロサンゼルス・クリッパーズ


・1月24日→3月20日

ワシントン・ウィザーズ対ユタ・ジャズ


・2月12日→2月11日

ユタ・ジャズ対ロサンゼルス・レイカーズ


・3月17日→1月24日

ワシントン・ウィザーズ対ロサンゼルス・クリッパーズ


・3月19日→3月18日

ワシントン・ウィザーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズ


・3月20日→2月14日

ロサンゼルス・クリッパーズ対ユタ・ジャズ