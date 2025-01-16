NBAがレイカーズやクリッパーズ、ウィザーズなど計9試合の日程変更を発表
1月16日（現地時間15日、日付は以下同）。NBAは、ロサンゼルスの山火事、アトランタの悪天候で延期となった計3試合、それらに合わせて6試合の日程を再調整したことを発表した。
9試合の対戦カードと日程変更は下記のとおり。なお、12日に延期が発表されたサンアントニオ・スパーズ対ロサンゼルス・レイカーズ戦の日程に関しては、後日発表されることとなる。
◆■NBA 2024－25シーズンの日程変更試合一覧
・1月10日→2月20日
シャーロット・ホーネッツ対ロサンゼルス・レイカーズ
・1月12日→1月29日
ヒューストン・ロケッツ対アトランタ・ホークス
・1月12日→3月17日
シャーロット・ホーネッツ対ロサンゼルス・クリッパーズ
・1月22日→1月21日
シカゴ・ブルズ対ロサンゼルス・クリッパーズ
・1月24日→3月20日
ワシントン・ウィザーズ対ユタ・ジャズ
・2月12日→2月11日
ユタ・ジャズ対ロサンゼルス・レイカーズ
・3月17日→1月24日
ワシントン・ウィザーズ対ロサンゼルス・クリッパーズ
・3月19日→3月18日
ワシントン・ウィザーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズ
・3月20日→2月14日
ロサンゼルス・クリッパーズ対ユタ・ジャズ
The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/MzgthEu99u
- NBA Communications (@NBAPR) January 15, 2025