パワフルでオリエンタルなヴォーカルと大地をのたうつような重厚なグルーヴで高密度に展開していくエクストリームかつプログレッシヴなドゥーム・サウンドで注目のUKプログレッシヴ・ドゥームメタル・バンド・ローウェンが遂に日本上陸。アルバム『Do Not Go To War With The Demons Of Mazandaran』を3月5日にリリースする。このアルバムは、UKの老舗HR/HM専門メディア『METAL HAMMER』の2024年ベスト・プログレッシヴ・メタルアルバムにてオーペスに続き第2位に選出(第3位はナイトウィッシュ)されるなど、錚々たるバンドと肩を並べ現行プログメタルシーンに新たな風を吹き込んだ本年度最重要メタルアルバムと言っても過言ではない。

リリース情報

『Do Not Go To War With The Demons Of Mazandaran』

ドゥ・ノット・ゴー・トゥ・ウォー・ウィズ・ザ・デーモンズ・オブ・マザンダラン





品番:PCD-25463

定価:\2,750(税抜\2,500)

レーベル:P-VINE

【Pre-order】

https://p-vine.lnk.to/iCWDQh

【Track List】

1.Corruption on Earth

2.Najang Bah Divhayeh Mazandaran

3.Waging War Against God

4.The Seed That Dreamed Of

Its Own Creation

5.May Your Ghost Drink Pure Water

6.Ghazal For The Embrace Of Fire

7.The Exalted One Who Walketh*

8.Against Evil Done By The Serpent*

9.Lalae Madar*

*日本盤限定ボーナストラック

『Do Not Go To War With The Demons Of Mazandaran』ドゥ・ノット・ゴー・トゥ・ウォー・ウィズ・ザ・デーモンズ・オブ・マザンダラン発売日:2025.3.5品番:PCD-25463定価:\2,750(税抜\2,500)レーベル:P-VINE【Pre-order】https://p-vine.lnk.to/iCWDQh【Track List】1.Corruption on Earth2.Najang Bah Divhayeh Mazandaran3.Waging War Against God4.The Seed That Dreamed OfIts Own Creation5.May Your Ghost Drink Pure Water6.Ghazal For The Embrace Of Fire7.The Exalted One Who Walketh*8.Against Evil Done By The Serpent*9.Lalae Madar**日本盤限定ボーナストラック

日本国内盤にはオリエンタルな詠唱とダフ、シュルティボックスといった民族楽器の演奏にアコースティック・ギターのみで唯一無二の世界観を示した3曲入りEP『Unceasing Lamentations』(2021)をボーナストラックとして追加収録している。ローウェンは、ニナ・サイディ(Vocals)、シェム・ルーカス(Guitars)、カル・コンスタンティン(Drums)から成る。2017年にロンドンを拠点に活動を開始、イラン革命からの亡命者2世であるニナ・サイディ (Vocals)によるパワフルでオリエンタルなヴォーカルとシェム・ルーカス (Guitar/Bass)、カル・コンスタンティン (Drums)による大地をのたうつような重厚なグルーヴに高密度に展開していくエクストリームかつプログレッシヴなドゥーム・サウンドが特徴的なメタル・バンドだ。2018年にカルト・オブ・ルナのマグヌス・リンドベルイがマスタリングを手掛けた1st アルバム『A Crypt in the Stars』、2021年にはニナによる詠唱とダフ、シュルティボックスといった民族楽器の演奏にシェムのアコースティック・ギターのみで制作された3曲入りEP『Unceasing Lamentations』を発表し、その圧倒的な存在感と唯一無二の音楽性で注目を集めるようになる。2024年10月に発表された2ndアルバム『Do Not Go To War With The Demons Of Mazandaran』は、1stからの音楽性をさらにスケールアップしたより重厚なサウンドと壮大な世界観で話題となり、UKの老舗HR/HM専門メディア『METAL HAMMER』で2024年ベスト・プログレッシヴ・メタルアルバムの第2位に選出されるなど今後も活躍が期待されているバンドである。