¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç95¡Û¿åÉÔÂ¡¢±ÒÀ¸ÌäÂê¡Äºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿ÁÔÀäà¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëá
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Þ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï£±·î17Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿1995Ç¯£²·î£·ÆüÁý´©¹æ¡Ø¶ÛµÞÁý´© ´ØÀ¾Âç¿ÌºÒ(¢¨)¡Ù¤«¤é°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¢¨¡Øºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡Ù¤Î¸Æ¾Î¤Ï1995Ç¯£²·î14Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡Ë
1995Ç¯£±·î17Æü¸áÁ°£µ»þ46Ê¬¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò½±¤Ã¤¿M7.3¤ÎÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡£²È²°¤ò¼º¤¤ÈòÆñ¤·¤¿½»Ì±¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ç31Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÈïºÒ¼Ô¤òÀ¸¤ó¤ÀºÒ³²¤â¡¢Àï¸å½é¤á¤Æ¤Î»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¿å¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ä¤ï¤ìÀè¤Ëµë¿å¼Ö¤Ë·²¤¬¤ë¿Í¡¹
¡Ô¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¡£¤É¤³¤Ø¹Ô¤±¤Ð¿å¤ÎÇÛµë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ï¤É¤³¤ØÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¼ãºÚ¾®³Ø¹»¤ËÈòÆñÃæ¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÀ¯¤ÎÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤µ¤ËÊ°¤ê¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Õ
Ì¿¤«¤é¤¬¤é¡¢Ãå¤Î¿ÈÃå¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Æ¨¤²¹þ¤ó¤ÀÈòÆñ½ê¤ÇÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïà¿åá¤À¤Ã¤¿¡£¼ãºÚ¾®³Ø¹»¤Î¾ì¹ç¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é£³ÆüÌÜ¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¤Ë¼«±ÒÂâ¤Îµë¿å¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î£²²ó¡£¤ï¤ìÀè¤Ë¤Èµë¿å¼Ö¤Ë·²¤¬¤ë¿Í¡¹¤È¼«±ÒÂâ°÷¤Î´Ö¤Ç¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÅÄ¶èÌò½ê¤Ç¤â¿©ÎÁ¤ÎÇÛµëÉÊ¤È¤·¤ÆÇÛ¤é¤ì¤ë°ûÎÁ¿å¤¬¤ï¤ê¤Î¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Ï°ì¿Í£±ËÜ¤Î¤ß¡£¤ä¤Ã¤È°û¤ß¿å¤¬ÇÛµë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤«¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë£²¡Á£³»þ´ÖÂÔ¤Á¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤ß¿å¤¬ËÉÙ¤ËÇÛµë¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ»Ï©»ö¾ð¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ç½õÆâÍÆ¤Ëº¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿åÀö¥È¥¤¥ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡×
ËþÂ¤Ë¿å¤¬ÇÛµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Í¡¹¤Ï¼«Ê¬¤Ç¿å¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ô°æ¸Í¿å¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¿Í¡¹¤¬ Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤òºî¤ê¡¢ÇËÎö¤·¤¿¿åÆ»´É¤Î¼þ°Ï¤Ë¤â¿Í¡¹¤Ï·²¤ì½¸¤Þ¤ë¡£Î®¤ì½Ð¤¿¿å¤Ç¥Ê¤Ù¤òÀö¤¦¿Í¡¢¥Ò¥²¤òÄæ¤ë¿Í¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ûÎÁ¿å¤Ë»È¤¦¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¿å¤¬¾å¿å¤«²¼¿å¤«¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤Ï¤«¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾å¿å¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤óÊ¨¤«¤·¤Æ¤«¤é°û¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅìÆç¶èµûºêÆîÄ®¤Î¿åÆ»´ÉÇËÎö ¸½¾ì¤Ç¿å¤ò¤¯¤à¿Í¡Ë
Æç¶èÅÔ²ìÀî¤Î±ÊÏÂ¶¶¤Ç¤Ï¡¢Àî¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö²È¤¬¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¼Ö¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¿åÆ»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤»¤Ê¤¢¤¤Þ¤»¤ó¤ï¡×¡Ê»Ò¶¡Ï¢¤ì¤Î¼çÉØ¡Ë¡Õ
¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤¥ì»ö¾ð¤âÈïºÒ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿¼¹ï¤ÊÇº¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ô¿åÀö¥È¥¤¥ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ÊõÄÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¸÷ÌÀ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È½÷À¤Ï¥×¡¼¥ë¤Î¿å¤ò¥Ð¥±¥Ä°ìÇÕ¤â¤Ã¤Æ¥È¥¤¥ì¤ËÊÂ¤Ö¡£ÍÑ¤òÂ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿å¤ÇÎ®¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¡¼¥ë¤Î¿å¤¬»È¤¨¤ë¤À¤±¤Þ¤À¤Þ¤·¡£²¾Àß¥È¥¤¥ì¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤Ç¤ÏÇÓÝõÊª¤Î½èÍý¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Õ
1995Ç¯£±·î20Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÊ¼¸Ë¸©Æâ¤Ï¿À¸Í¡¢À¾µÜ¡¢°²²°¤¬¤Û¤Ü´°Á´ÃÇ¿å¤Î¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ÔÆâ³Æ½ê¤ÇÇËÎö¤·¤¿¿åÆ»´É¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¾ô¿å¾ì¤äÇÛ¿åÃÏ¤«¤é¤Î¿åÆ»´É¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢Éüµì¤Î¥á¥É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÅµ¤¡¢¥¬¥¹¡¢ÅÅÏÃ¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤âÉüµì¤Ë£±¡Á£²¥õ·î¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¿©ÎÁ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿å¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»ÅÆþ¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âºß¸Ë½èÊ¬¤ò¤«¤Í¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Åª¤ËÅ¹¤ò³«¤±¤ë¿©ÎÁÉÊÅ¹¤ä¡¢Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¤·¤Æ¶ÛµÞÊª»ñ¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¤«¤éàÃ¦½Ðá¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ô10Æü¤ÎÄ«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¡¢ÅöÊ¬¤³¤Î³¹¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÂ³«¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¼Ö¤¬¡¢Âçºå¤È¿À¸Í¤ò·ë¤Ö´´ÀþÆ»Ï©¡¢¹ñÆ»£²¹æÀþ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈïºÒ¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤É¤³¤âËþÇÕ¤Î¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Õ
»Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤±¤ÆÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ï¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤µ¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°£µ»þ46Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÀ¯ÉÜ¤¬»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤¬¤è¤¦¤ä¤¯³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¸á¸å£´»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¿ÓÂç¤Êµ¾À·¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÆÀ¤¿¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©¤Î¶µ·±¡×
¹ñ¤Î½éÆ°¤ÎÃÙ¤µ¡¢¤È¤¯¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ÎÃÙ¤ì¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÂ¼»³ÉÙ»ÔÆâ³Õ¤Ï¿ÌºÒ¸å¤Ë»Ù»ýÎ¨¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊºÒ³²½ÐÆ°¤¬Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°10»þ¡£¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¤Î½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¿À¸Í¤Ç¤Îµß½õ³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸á¸å£±»þ²á¤®¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ç¤ÏÈòÆñ½ê¤Î´Ä¶¤Î°¤µ¤âÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áÌ©¾õÂÖ¤ÎÈòÆñ½ê¤ÇÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Î±ÒÀ¸¾õÂÖ¤Î°¤µ¤«¤éÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¿ÌºÒ´ØÏ¢»à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£900¿Í¤Û¤É¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¡Ö´ØÏ¢»à¡×¤ÎÄêµÁ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¼Â¿ô¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
º®Íð¤ò¤¤¿¤·¤¿¹ÔÀ¯¤Î±ç¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é£±Ç¯´Ö¤Ç137Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¿©ÎÁ¤äÊª»ñ¤ÎÇÛµë¤ä¿æ¤½Ð¤·¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤ÏÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¡ÊNPO¡Ë¤È¤·¤ÆË¡Åª¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é1995Ç¯¤Ï¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¸µÇ¯¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÓÂç¤Êµ¾À·¤È°ú¤´¹¤¨¤Ëºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬»Ä¤·¤¿¶µ·±¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¹°èºÒ³²µß½õÂâ¤äºÒ³²ÇÉ¸¯°åÎÅ¥Á¡¼¥à¡ÊDMAT¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¡ØÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤½¤Î¸å¤ÎºÒ³²»þ¤ËÃå¼Â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢½éÆ°ÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤ä¡¢ÈïºÒ¾õ¶·¤¬Àµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤º¤Ë¼«±ÒÂâ¤ä¶ÛµÞ¾ÃËÉÂâ¤ÎÅêÆþ¤¬¾®½Ð¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸©ÃÎ»ö¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¡ÖÍè¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¿ô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÆ¤ÓÂçÅÔ»Ô¤ÇÂç¤¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï30Ç¯Á°¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£