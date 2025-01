2025年冬、映画『ズートピア2』の劇場公開が決定!

日本公開を記念して、“巳年”の2025年を象徴するような新キャラクターのヘビ“ゲイリー”が初お披露目となる日本オリジナルビジュアルも公開されました☆

ディズニー映画『ズートピア2』

原題:Zootopia2

全米公開:2025年11月26日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:ジャレド・ブッシュ『モアナと伝説の海2』/バイロン・ハワード『塔の上のラプンツェル』

世代を超えて世界中の人々に愛される物語を紡いできたディズニー・アニメーション・スタジオが2016年に公開した『ズートピア』は、アカデミー賞とゴールデングローブ賞を受賞し、ディズニー・アニメーション作品としては『アナと雪の女王』以来、初めて世界興行収入が10億ドルを突破、世界中に“ズートピア”旋風を巻き起こしました。

その続編、『ズートピア2』が2025年の冬、ついに日本公開が決定!

そして日本公開を記念して、“巳年”の2025年を象徴するような新キャラクターのヘビ“ゲイリー”が初お披露目となる日本オリジナルビジュアルも解禁されました。

いつも前向きで夢を諦めないウサギの警官ジュディと、皮肉屋な一面があるけれど、カッコいいキツネの詐欺師のニックのバディは多くの女性の心をつかみ、またかわいくてモフモフな動物たちの見た目に反し、“差別や偏見”にまつわる深いメッセージが込められたストーリーが多くの大人たちの共感を得て、驚異の高い口コミ評価で、特大ヒットを記録した前作『ズートピア』

続編となる今作では警察学校を無事卒業し警察官となったニックと、ジュディが再びバディとなり新たなズートピアの謎に立ち向かうことになります。

ジュディとニックは、指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため潜入捜査に挑むことに!

街の新たなエリアへ潜入捜査を行うが、そこでふたりの絆がこれまで以上に試されることになります。

そして、ジュディとニックはやがてヘビ・ゲイリーと爬虫類たちが隠すズートピアでの“暗い過去”にまつわる巨大な謎に挑むことに…。

今回解禁となった、“巳年”の2025年“ズートピア・イヤー”を記念して制作された日本オリジナルビジュアルには、眩いばかりに輝く動物の楽園“ズートピア”に、目立ちまくりの刑事らしくない服装のニック、安定の優等生ジュディの姿が新ユニフォームで登場。

今回、新たな謎を追うために潜入捜査を試みる二人、その追われる側となる指名手配犯がこの新キャラクターのヘビ〈ゲイリー〉。

毒をもっているがこの見た目の通りの明るくて、おしゃべりな性格。

ジュディとニックを“ズートピア”に隠された新たな謎へと導く重要なキャラクターとなります。

また、新たにゲイリーのような爬虫類たちが暮らす街も登場し、彼らの”ズートピアでの暗い過去“が物語の鍵になるらしい???

本作の監督は、前作で共同監督・脚本を務め、ディズニー・アニメーション・スタジオの新たなチーフ・クリエイティブ・オフィサーとなったジャレド・ブッシュと、前作から引き続きバイロン・ハワード参加し、新たにタッグを組みます。

ディズニー映画『ズートピア2』は、2025年冬日本公開です。

© 2025 Disney

