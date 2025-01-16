¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç95¡Ûºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ ËÜ»ïµ¼Ô¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¸½¾ì¤Ç¸«¤¿àÌ¤Á½Í¤ÎÂçºÒ³²á¤Î¸÷·Ê
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Þ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï£±·î17Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿1995Ç¯£²·î£³Æü¹æ¡ØÁíÎÏ¼èºà¡ª¿À¸Í¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤¿µðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÀïØË¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ£²·î£·ÆüÁý´©¹æ¡Ø¶ÛµÞÁý´© ´ØÀ¾Âç¿ÌºÒ(¢¨)¡Ù¤«¤é°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ê¢¨¡Øºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡Ù¤Î¸Æ¾Î¤Ï1995Ç¯£²·î14Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡Ë
1995Ç¯£±·î17Æü¸áÁ°£µ»þ46Ê¬¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤òM7.3¤ÎÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤¬½±¤Ã¤¿¡£»à¼Ô6434¿Í¡¢Éé½ý¼Ô£´Ëü3792¿Í¡¢Á´²õ¤·¤¿²È²°¤Ï10ËüÅï°Ê¾å¡£ÈòÆñ¤·¤¿½»Ì±¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ç31Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÀï¸åºÇ°¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ»ö¤ÏÃÏ¿ÌÈ¯À¸Ä¾¸å¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿ËÜ»ïµ¼Ô¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¸«¤¿ÁÔÀä¤Ê¸½¾ì¥ë¥Ý¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤ÏÅö»þ¤Îµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
ÀÑ¤ßÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ó¥ë¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿
ÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤ËÀ¾µÜ»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇÈý´Ö¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿M¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¶á½ê¤ÎÉÂ±¡¤Ø¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿¿Í¤äÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¿Í¤Ê¤É¡¢¥±¥¬¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Î³°¤Þ¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔÉÂ±¡¤Î¸¼´Ø¤Î²°º¬¤â´°Á´¤ËÍî¤Á¤ÆÊ´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤âÌµ»Ä¤Ê¸÷·Ê¤Ç¡¢¿·Ê¹»æ¤¬¾²¤Ë²¿Ëç¤âÉß¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¸¼´Ø¥í¥Ó¡¼ ¤ÎÇ®ÂÓµû¤Î¿åÁå¤¬³ä¤ì¡¢¾²¤¬¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£±ü¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤½¤³¤é¤¸¤å¤¦¤Ë¤¤¤ë¡£ÏÓ¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤Æ¼ó¤«¤éÄß¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¡¢Æ¬¤Î½ý¤ò¥¬¡¼¥¼¤Èå«ÁÏ¹Ñ¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¡ÖÄË¤¤¤è¡Á¡×¤ÈÊñÂÓ¤À¤é¤±¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤Þ¤À¼£ÎÅ¤Î½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¤¤ë¡£´µ¼Ô¤Î¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ç¸îÉØ¤Î¿ô¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¡Õ
°ìÌÌ³¥¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êà¿§¤Î¤Ê¤¤³¹á
°²²°»Ô¡£Yµ¼Ô¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ØÁ°¤Î½»Âð³¹¤ÇÌÚÂ¤²È²°¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡££±³¬ÉôÊ¬¤¬¤ª¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢£²³¬ÉôÊ¬¤À¤±¤¬¤½¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ô30Ê¬¤Ë£±ÅÙ¤°¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²¼¤«¤éÆÍ¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¾¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼þ°Ï¤Î¥Ó¥ë¤¬¤ï¤µ¤ï¤µ¤È¤¶¤ï¤á¤¯¡£·¹¼Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¡£
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢ÀÐÌý´Ì¤ÎÊ²¤²Ð¤ò°Ï¤à¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£Ãå¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤òÃå¤Æ¤Ö¤¯¤Ö¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ß¤Ê´¨¤½¤¦¤ËÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë»àÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£Ãæ¤Î°ì¿Í¤¬¤«¤¿¤ï¤é¤ò»Ø¤µ¤¹¡£¡Ö¾ÃËÉ¤Î¿Í¤¬¥¬¥ì¥¤ÎÃæ¤«¤é½õ¤±½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¡£´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤¿À¼¤ÇÏÃ¤¹¡£¡Õ
¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¡£¥Ø¥ê¤ÇºÒ³²¸½¾ì¤ò¾å¶õ¤«¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿I¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¸«¤¿¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òµ»ö¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¿À¸Í»Ô³¹¤ò¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢°ìÌÌ²Ð»³³¥¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿§¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å¶õ¤Þ¤Ç¤³¤²¤¯¤µ¤¤¥¬¥¹¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»°µÜ¾å¶õ¤«¤é¸«¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÑ¤ßÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ó¥ë¤¬ÅÝ¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÅÄ¶è¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¶õ¤«¤é¡¢³Ø¹»¤Î¹»Äí¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤¬¡¢¤½¤Î¹»Äí¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤â²Ð¤Î¼ê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Õ
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤ò»£¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
18Æü¸áÁ°£±»þ¡£K¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÏÆ±¤¸Ä¹ÅÄ¶è¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¡£
¡Ô¸½¾ì¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉ»Î¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¾Ã¤¨¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¿å¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÇ³¤¨¤À¤·¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦¤ª¼ê¾å¤²¤À¡×¤È¡¢ØãÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£²ÐÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ÃËÉ¼Ö¤Î¿ô¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¿å¤â°ìÉô¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡£ÊÕ¤ê¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ç¡¢Ç³¤¨¤ë²Ð¤À¤±¤¬³¹¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¡¢°ìÂÓ¤Ï¡¢Ç³¤¨¤ëÊª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÇ³¤¨¤Ä¤¤Æ¡¢50ha¤Î¾Æ¤±Ìî¸¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Õ
¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡£17Æü¤Î¤ªÃëÁ°¤ËN¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤ÇÂçºå¤«¤é¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ô¥â¥ë¥¿¥ëÌÚÂ¤¤Î£´ÅïÂ³¤¤ÎÊ¸²½½»Âð¤Ç¤Ï½»¿Í¤¬Á´°÷À¸¤Ëä¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê¸²½½»Âð¤ÏÀï¸å¤¹¤°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤¡£½½¿ô¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡¢º¸Ã¼¤ÎÉô²°¤Ë½»¤àÏ·¿Í¤¬½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ì¿Í¤ÎÏ·ÇÌ¤¬¼ª¸µ¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤ò»£¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÓñ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¨¤Ã¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¡£Ï·ÇÌ¤Ï¡¢¤¤¤Þ½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤¿ÎÙ¤ÎÉô²°¤ò»Ø¤µ¤·¡¢
¡Ö°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬¤¢¤ÎÉô²°¤ÎÃæ¤Ç»à¤ó¤É¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»Ò¤ÏËÜ¤ËºÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤¦·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Õ
À¸¤Ëä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Îµß½õ¤¬·üÌ¿¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«½½¿ô£í¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ï¿©ÎÁ¤òµá¤á¤ÆÊÂ¤Ö¿Í¡¹¤¬¡¢100£í¤Ï¤¢¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¹ÔÎó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÂçºÒ³²¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»à¡×¤È¡ÖÀ¸¡×¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ±¤¸¶õ´Ö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
à¤Þ¤µ¤«á¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç°ÂÁ´¿ÀÏÃ¤¬Êø²õ
¿Í¸ý150Ëü¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¶áÂåÅÔ»Ô¤¬¿ÌºÒ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Ó¥ë·²¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¡¢Å´Æ»¤Ê¤É¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿Ìµ»Ä¤Ê¸÷·Ê¤ÏÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤È¤¤¤¨¤Ð¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤Ò¤º¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö³¤¹Â·¿¡×¤Î´ØÅì¡¦Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù¾â¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©¤Î¤è¤¦¤Ê³èÃÇÁØ¤Î¤º¤ì¤Ë¤è¤ëÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Õ¤À¤óÃÏ¿Ì¤¬¾¯¤Ê¤¤´ØÀ¾ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢à¤Þ¤µ¤«á¤ÎÂçºÒ³²¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤Ë¤è¤ë°µ»à¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï1981Ç¯¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿·úÃÛ´ð½à¤è¤ê¤â¸Å¤¤ÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÝ²õ¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î£¹³ä¤¬ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»´»ö¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤ÏÏ·µàÌÚÂ¤´¤²°º¬¤Î½»Âð¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¶µ·±¤Ë·úÊª¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤Î½ÅÍ×¤µ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç²þ½¤¹©»ö¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤äÅ´Æ»¤Î¶¶µÓ¤Ê¤É¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊä¶¯¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¥Ã¥¸ÃÏ¿Ì¤Ç¸½ÃÏ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤È¤¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´¿ÀÏÃ¤ÏÀÈ¤¯¤âÊø²õ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£