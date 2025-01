【リラックマ×おふろcafe「おふろあがりのごゆるりタイム」】実施期間:1月18日~4月6日

サンエックスは、温泉道場が運営する温浴ブランド「おふろcafe」と「リラックマ」のコラボイベントを1月18日から4月6日にかけて開催する。

期間中、「おふろcafe」の対象店舗で「リラックマ風呂」、「リラックマサウナ」やフォトスポットを設置する。「BASIC RILAKKUMA」の世界観を浴室や艦内に展示し、休憩スペースに設置するフォトスポットは「リラックマ」たちがくつろぐ様子を表現したものとなっている。

フォトスポット

コラボメニューやグッズの販売も行なう。コラボメニューは2月1日から第2弾として「コリラックマのおふろパフェ」を追加予定で、全メニューにオリジナルペーパーマットが付属する。また2月1日からコラボメニュー、コラボグッズを合計3000円以上購入した来館者には、先着でクリアカードを進呈する。

コラボメニュー

コラボグッズ

コラボメニュー一覧

