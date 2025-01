東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト“Imagining the Magic”のグッズ第2弾が登場!

東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえ、写真作品を生み出してきた、東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」は、10周年を迎えました。

2025年2月13日(木)から販売される第2弾のグッズは、パークで撮影した作品を使用した、カメラストラップやキーチェーン、マスキングテープなど、写真作品の楽しさが伝わってくるデザインのグッズが登場します。

東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト イマジニング・ザ・マジック“10 イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”第2弾グッズ

発売日:2025年2月13日(木)

販売店舗:東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」/東京ディズニーシー「エンポーリオ」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

クリアホルダーセット

価格:1,000円

クリアホルダー3枚セット。

メモ

価格:700円

手のひらサイズのメモ帳。

中のデザインは、インスタントカメラのフィルムようになっています。

マスキングテープ

価格:700円

手帳やノートのデコレーションに活躍するマスキングテープ。

美しい写真が連なっているデザインです。

キーチェーンセット

価格:2,800円

フィルムケースのような形のキーチェーンセット。

カメラのデザインの持ち手を引くと、

写真を見ることができます☆

キーチェーン

価格:1,500円

東京ディズニーシーの一幕を切り取ったキーチェーン。

デコレーションマグネットセット

価格:2,800円

デコレーションマグネットセットは3個セット。

ミニーマウス、デイジーダック、クラリスの3柄です。

ミラー

価格:2,500円

「イッツ・ア・スモールワールド」前で撮影された写真を使ったミラー。

アクリルブロック

価格:4,000円

美しい写真をそのままディスプレイしておけるアクリルブロック。

なべしき

価格:2,600円

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタを歩くミッキーマウスとミニーマウスのデザイン。

レジャーシート

価格:1,100円

「アリスのティーパーティー」に乗るミニーマウスとデイジーダック、クラリスのデザイン。

コンパクトに持ち歩くことができます☆

ワイドバスタオル

価格:4,500円

東京ディズニーデザインのワイドバスタオル。

きんちゃくセット

価格:2,400円

巾着は3枚セット。

東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの3種類です。

カメラストラップ

価格:2,400円

リバーシブルになったカメラストラップ。

2つのデザインが楽しめます。

写真集

価格:5,800円

10周年のために撮られた作品を一冊にまとめた写真集。

表紙はミッキーマウス、

裏表紙はミニーマウスです。

ディズニーの仲間たちのそれぞれの魅力を空気感で魅せるポートレート作品のほか、

パーク内でふとした瞬間に生まれるやさしい気持ちを写し出したスナップショット作品など、「やさしいきもち」を様々な手法で表現。

全5種のうちどれか1つ(2枚入り)のブックマーク付き。

コレクションカード

価格:800円

写真家の濱田英明さんが撮り下ろした作品がコレクションカードに。

1パック6枚入っています、

キャンディー

価格:700円

オレンジ風味、レモン風味、ピーチ風味、マスカット風味の4つの味のキャンディー。

缶のデザインは、パッケージを開けてからのお楽しみです。

キャンディーセット

価格:2,800円

全種が一度に揃うキャンディーセットも。

写真

価格:各500円

写真家の濱田英明さんが撮り下ろした作品が2Lサイズの写真に、

フォトフレームに入れて飾れば、素敵なインテリアになります。

パーク内でふとした瞬間に生まれるやさしい気持ちを写し出したスナップショット作品です。

