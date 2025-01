キティちゃんの「チョコエッグ」がかわいすぎて絶対ゲットしたい！ランダムでキュートなアイテムが入っているよ

お正月シーズンも終わり、次のイベントは「バレンタイン」。さまざまなチョコアイテムがお目見えしていて、目移りしてしまいますね。友達や恋人にプレゼントするのも良いけど、自分へのご褒美にチョコをゲットするのも良いかも。そこでプチご褒美としておすすめしたいのが、「Zaini ザイーニ チョコエッグ ハローキティ」です。Xで万バズした、そのキュートなパケにキュンとしちゃう。チョコエッグの中には、キティちゃんのミニフィギアが入っているんです。食べた後まで楽しみがあるなんて、うきうきしちゃいますね!

今回は、キティちゃん好きにはたまらない“チョコエッグ”をご紹介します。「Zaini ザイーニ チョコエッグ ハローキティ」ってなに?SNSで話題を集めた「Zaini ザイーニ チョコエッグ ハローキティ」。そのキュートな見た目と、チョコの中からキティちゃんが出てくるわくわく感で注目されています。Zaini ザイーニ チョコエッグは、シリーズ化している人気商品。“アナと雪の女王”や、“スポンジボブ”、“ディズニープリンセス”など、さまざまなキャラクターが登場しています。今回はそんな中に「ハローキティ」もラインナップしていますよ。中にはキティちゃんが隠れているんだよチョコエッグは、中に小さいおもちゃが入っているのが肝!全33種類もある中から、ランダムでキティちゃんアイテムがゲットできます。チョコエッグはひと箱3つ入りなので、当たるのは3つ。カラーのついたミニフィギアの他、暗闇で光るミニフィギュア、指輪、スタンドタイプのキティちゃんなど、さまざまなデザインがありますよ。どこでゲットできる?SNSで大人気ということもあり、どこも在庫切れが続出中…。でも!まだ販売している店舗もあるので要チェックです。例えば「トイザらス」では、公式オンラインショップから購入することが可能。店舗ごとの在庫は現在確認ができないため、お近くの店舗へ電話などでご確認ください。ゲットしたい!という方は、お早めにカートにインしてくださいね。お腹も心も満たせちゃう〜おいしいチョコレートとかわいいキティちゃんアイテムで、お腹も心もしあわせで満たされそう。自分へのご褒美に、ゲットしてみてはいかがでしょうか?© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647796