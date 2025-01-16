Ê¿ÄÍ¤ÎÊÝ°é±à¤Ç£±ºÐ»ù»àË´¡¡¸µÊÝ°é»Î¤ÎÈï¹ð¤ËÌµºáÈ½·è¡¡ÃÏºÛ¡Ö»à°ø³ÎÄê¤Ç¤¤º¡¢Íºá¤È¤¹¤ëº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¿ÄÍ»ÔÆâ¤ÎÇ§²ÄÊÝ°é±à¤Ç£²£°£±£·Ç¯¡¢Åö»þ£±ºÐ¤Î½÷»ù¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²Ã×»àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÊÝ°é»Î¤Î½÷À¤ÎÈï¹ð¡Ê£´£¹¡Ë¡á°ËÀª¸¶»Ô¡á¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤Ç¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¡Ê±ü»³¹ëºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡¢¡Ö½÷»ù¤Î»à°ø¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Èï¹ð¤òÍºá¤È¤¹¤ëº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ìµºá¡Êµá·ºÄ¨Ìò£±£°Ç¯¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¡ÊÊóÆ»Éô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤Ï¡Ö¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ç¤Ï¡¢·×£¶¿Í¤Î°å»Õ¤éÀìÌç²È¾Ú¿Í¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½÷»ù¤ËÀþ¾õ¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÆ¬³¸¹ü¹üÀÞ¤äÈæ³ÓÅª·ÚÅÙ¤Î¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ê¤É¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï»à°ø¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¼õ½ý»þ´ü¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¾Úµò¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¯¤âËì²¼¤Î½Ð·ìÉô°Ì¤Ë¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡¡¼¥¸¤È¤¤¤¦ºÙË¦¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤±¤¬¤Ï»àË´¤Î£±£²»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤ËÀ¸¤¸¤¿²ÄÇ½À¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£Èï¹ð¤È°ì»þÊÝ°é¼¼Æâ¤Ë¤¤¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ë½÷»ù¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤â³ÎÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡ÖÈï¹ð¤òÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÍºá¤È¤¹¤ëº¬µò¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¤Û¤«¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£